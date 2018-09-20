NİHAN BORA SAPMAZ

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Ayşen Boylu: Biz, sadece Beyoğlu'nda olmadığımız için ayakta durabiliyoruz. Eğer ben sadece bu kitabeviyle kalmış olsaydım, şimdiye kadar biz de kapanmış olurduk
Süha Hamamcı: Bizim zamanımızda her semtte bir açık hava sineması vardı. Artık yoklar. Bizim gibi kitapçılar da olmayacaklar...
"İki elin parmakları kadar kalan kitabevleri kitap satışı yapabiliyorlar mı, nasıl hayatta kalıyorlar, okurlar mahalle kitapçılarını ne kadar tanıyor" sorularının peşine düştüğümüz söyleşi dizimiz Akademi Kitabevi'yle devam ediyor
Orçun Ünal: Yalnızca kalemin ve dilin değil, bir alan olarak kâğıdın da imkânlarını sonuna kadar kullanmaya gayret ettim. Bazılarının “kendisi için yazıyor” dedikleri türden bir kaleme evrildim
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