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NİHAN BORA SAPMAZ

Söyleşi

Okurla artık kavuşma zamanı: Homer Kitabevi

Ayşen Boylu: Biz, sadece Beyoğlu'nda olmadığımız için ayakta durabiliyoruz. Eğer ben sadece bu kitabeviyle kalmış olsaydım, şimdiye kadar biz de kapanmış olurduk

NİHAN BORA SAPMAZ
Söyleşi

Hâlâ kitabı karıştırarak almak isteyen bir kitle var: Nostalji Kitap & Kahve

Süha Hamamcı: Bizim zamanımızda her semtte bir açık hava sineması vardı. Artık yoklar. Bizim gibi kitapçılar da olmayacaklar...

NİHAN BORA SAPMAZ
Söyleşi

Burası sadece kitabevi olsaydı, ömrü ne kadar olurdu bilemiyorum: Akademi Kitabevi

"İki elin parmakları kadar kalan kitabevleri kitap satışı yapabiliyorlar mı, nasıl hayatta kalıyorlar, okurlar mahalle kitapçılarını ne kadar tanıyor" sorularının peşine düştüğümüz söyleşi dizimiz Akademi Kitabevi'yle devam ediyor

NİHAN BORA SAPMAZ
Söyleşi

"Yazma serüvenim boyunca, metinlerim daha da karmaşıklaştı"

Orçun Ünal: Yalnızca kalemin ve dilin değil, bir alan olarak kâğıdın da imkânlarını sonuna kadar kullanmaya gayret ettim. Bazılarının “kendisi için yazıyor” dedikleri türden bir kaleme evrildim

NİHAN BORA SAPMAZ

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