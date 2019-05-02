Pembe Hayat KuirFest Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Sevgiler, Scott filmiyle açılacak. Bu vesileyle festivalin Kuir Belgeseller ve Kısa Seçkileri bölümlerine göz atalım: Dünyada queer sinemacılar neler üzerine düşünüyor, neler anlatıyorlar...KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Sevin Okyay'ın Radikal için yazdığı portrelere yenileri de eklenerek bir kitap hâline geldi: Ara Sıra ve Daima. Kitap vesilesiyle Okyay'la bir araya gelip portreden çeviriye uzanan bir sohbet gerçekleştirdikKÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Son 10 yılda queer sinemayı izlerken, aynı zamanda küresel anlatıları şekillendiren bir yapı olarak Hollywood'un queer tarihi ehlileştirmesini, radikalliklerden arındırmasını ve heteronormatif yapıya uygun hâle getirmesini de izledikKÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
İstanbul Bienali artık iktidarın temsil ettiği forma uymuyor, zaten uyması da mümkün değil. Bu nedenle karşımıza Yeditepe Bienali gibi bir "formül" çıkıyor. Küratörünün ve sanatçılarının adını daha önce hiç duymadığımız bir bienal...KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
2005-2014 yılları arasında yayımlanan yazılarını Sanat Dünyasının Senaryoları başlığıyla Koç Üniversitesi Yayınları tarafından kitaplaştıran Burak Delier'le sansür, sanatçı-kurum ilişkisi, Gezi'den sonra sanat ve dönüşen kapitalizmi konuştuk...KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
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