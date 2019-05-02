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KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT

Dosya

İslamcı yazarlar ne diyor?

Kültür savaşları ya da daha çok kullanılan tabirle kültürel iktidar, İslamcılarla sekülerler arasındaki tartışmaların başat konularından biri...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Her Şey

"Sanatı politik kılan mekân ve dönemdir"

İhsan Oturmak'ın cezaevinde resim eğitmeni olarak geçirdiği dönemden yola çıkan "Açık Stratejiler Dizisi" sergisi izleme/gözleme pratiklerinin günümüzdeki politik anlamlarını karşımıza getiriyor

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Her Şey

Mücadele de umut da devam ediyor: KuirFest belgeseller ve kısa seçkileri

Pembe Hayat KuirFest Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Sevgiler, Scott filmiyle açılacak. Bu vesileyle festivalin Kuir Belgeseller ve Kısa Seçkileri bölümlerine göz atalım: Dünyada queer sinemacılar neler üzerine düşünüyor, neler anlatıyorlar...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Söyleşi

“İnsanlarla ilgili şeyleri severim, portre de insanlarla ilgili bir yazı türü”

Sevin Okyay'ın Radikal için yazdığı portrelere yenileri de eklenerek bir kitap hâline geldi: Ara Sıra ve Daima. Kitap vesilesiyle Okyay'la bir araya gelip portreden çeviriye uzanan bir sohbet gerçekleştirdik

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Dosya

Yeni medya ve kutuplaşma çağında eleştiri

Artık bir konsere gideceksek Facebook etkinliğinden takip ediyoruz, yeni bir şarkı çıktığında Spotify zaten önümüze düşürüyor, hiç olmadı bir arkadaşımız paylaşıyor, yeni sergileri de Instagram'daki paylaşımlardan takip ediyoruz

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Dosya

Ana akım sinema queer tarihi nasıl çarpıtıyor?

Son 10 yılda queer sinemayı izlerken, aynı zamanda küresel anlatıları şekillendiren bir yapı olarak Hollywood'un queer tarihi ehlileştirmesini, radikalliklerden arındırmasını ve heteronormatif yapıya uygun hâle getirmesini de izledik

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Dosya

Son kale, çağdaş sanat mı? Yerli ve millî bienale doğru…

İstanbul Bienali artık iktidarın temsil ettiği forma uymuyor, zaten uyması da mümkün değil. Bu nedenle karşımıza Yeditepe Bienali gibi bir "formül" çıkıyor. Küratörünün ve sanatçılarının adını daha önce hiç duymadığımız bir bienal...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Her Şey

Işık Teorisi

Okan Urun ve Zinnure Türe'nin oyunculuklarıyla, Onur Karaoğlu'nun yazıp yönettiği Işık Teorisi, günümüz gerçekliğini bir kazıya ve anıya dönüştürürken, gitmek ve kalmak üzerine çok da kolay olmayan sorular soruyor...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Dosya

Julia Child'dan Tasty'ye yemek yayıncılığının dönüşümü

Julia Child'la başlayan yemek programcılığı artık Tasty videolarıyla yeni bir evrede. 50 yıldan uzun süredir hâkim olan geleneksel yemek programcılığını milenyum kuşağının alışkanlıkları değiştirdi

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Dosya

Sinema, modernizm ve yeni başlangıçlar

İstanbul'da yapılan ilk film gösterimleri teknik bir yenilik olmanın ötesinde yeni bir kültürün, sanat dalının ve kent yaşamının temelini oluşturur

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Kritik

Sessiz sinemamızın bir tarihi var mı?

Ali Özuyar'ın Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922) kitabı, dönemi tarihsel disiplin içinde ele alan en önemli yayın olarak karşımızda...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
Söyleşi

Total bilginin peşinde: Burak Delier

2005-2014 yılları arasında yayımlanan yazılarını Sanat Dünyasının Senaryoları başlığıyla Koç Üniversitesi Yayınları tarafından kitaplaştıran Burak Delier'le sansür, sanatçı-kurum ilişkisi, Gezi'den sonra sanat ve dönüşen kapitalizmi konuştuk...

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT

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