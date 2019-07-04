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IRMAK ZİLELİ

Dosya

Kadın yazarın odası kuşatma altında

Yayınevlerinin karar mekanizmaları neden erkeklerden oluşuyor? Yetenekli, işini iyi yapan kadın editörler, yayıncılar bu kadar mı az? Edebiyat okurunun ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu dağa taşa yazılmışken, şunu mu iddia ediyoruz: Kadınlar okur ama yazamaz?

IRMAK ZİLELİ
Söyleşi

“Kadın hakları, değinilip geçilen bir konuydu”

Necla Kuglin: Elbette hepimiz “dil/din/ırk/cinsiyet ayrımı” olmadan eşitliğe inanıyorduk. Dahası sosyalizmin, kadını gerçekten eşit ve bağımsız kılacağı tek düzen olduğu inancındaydık. Ama inanmakla uygulamak arasında dağlar kadar fark var

IRMAK ZİLELİ
Kritik

Bütünlük vehmi, arzusu ve huzursuzluk

Belki de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanında Suat'ın “Bütünlük insan kafasının vehmidir” derken kastettiği budur. Aslında ana rahminden kopup dünyaya gelişimizle birlikte “bütünlüğün” kafamızın içinde bir vehim olmasına mahkûm edilmişizdir

IRMAK ZİLELİ
Kritik

“Devrimci Portreler” erkek mi?

68 Hareketi'nin 50. yılı vesilesiyle hazırlanan Devrimci Portreler kitabında, “erkekliği” yeniden üretmek niye? 68'i erkek yumruğuyla özdeşleştiren bu algıyı kırmak, onu dönüştürmek ihtimali hiç mi gelmedi akıllara?

IRMAK ZİLELİ
Dosya

İstismarı hatırlamak: The Tale

Me too ve benzeri hareketlerin bize kazandırdığı en önemli şey bu belki de: anlatma cesareti. Hem kendimize, hem başkalarına...

IRMAK ZİLELİ
Her Şey

Devrik Cümle: Kendi söküğünü dikmeyen eleştiri

Eleştirmenin sanat eserine yaklaşırkenki hangi tutumu bizi özgür tartışma ortamından mahrum kılıyor? Daha da önemlisi, yeni üslup ve biçimlerin ortaya çıkışına ket vuruyor?

IRMAK ZİLELİ
Söyleşi

“Edebiyat ‘eksik’ bir anlamı yakalamaya cüret eder”

Ayşegül Devecioğlu: Benim hayal ettiğim dünyada insanlar varoluşlarını öyle zenginleştirecekler ki sanat kimilerine özgü bir ayrıcalık olmaktan çıkacak...

IRMAK ZİLELİ
Her Şey

Devrik Cümle: Eleştiriden muaf olmak ya da olmamak

Dünyaya bıraktığımız hiçbir söz ve eylem eleştiriden muaf değildir. Bu yazı da buna dâhil...

IRMAK ZİLELİ
Söyleşi

“Tüm sorularının yanıtını almış insan yazar mı?”

Vivet Kanetti'nin yeni kitabı Yonca, Lana, Feride yakın zamanda okuruyla buluşacak. Tek tek kitaplarıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen Kanetti ile yaratma süreci ve yazma eylemi hakkında konuştuk...

IRMAK ZİLELİ
Her Şey

Devrik Cümle: Edebiyatta "top 10" kanunları

"Yılın en iyi 50 romanı" nasıl seçiliyor? Listeler gerçekten okunanlardan mı yoksa duyulanlardan mı oluşuyor? Ölçütsüzlüğün sonuçları sandığımızdan daha büyük...

IRMAK ZİLELİ

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