HÜLYA SOYŞEKERCİ

DİĞER
Son dönem ülke olaylarının insanlarda yarattığı paranoya ve stres bozukluğunun parodisini de içeren Kimdir Bu Mitat Karaman? güncel toplumsal konulara insanî açıdan dokunuyor...
Orhan Kemal, romanlarında emekçi kadınların dünyasını dillendirirken, emekçi kadından kendi emeği dışında başka şeyler talep eden eril ve kör zihniyete itirazını da ortaya koyar...
Yıllar öncesinden bugünün yaratıcı okurlarına da seslenebilen Taşlıtarla’daki Ev ve Herhangi Bir Roman Kitabıdır adlı iki kısa roman, tam anlamıyla devrimci nitelikte yapıtlardır
Ülkemizde fantastik edebiyatın öncülerinden Nazlı Eray, yarattığı büyülü gerçekçi dünyada nice serüvenle okurunu etkilemeye devam ediyor...
Salâh Birsel, deneme için “yazının tadı çıkarılarak yazılan bir türdür, belki de tek türdür” der. Bundan dolayı, “denemelerin kahve söyleşileri gibi daldan dala konmasını ya da başladığı yerde değil, başlamadığı yerde bitmesini” sever
Medarı Maişet Motoru’nun 2014 tarihli edisyonundaki koyu yazılmış (sansürlenip çıkarılmış) cümlelerin izini sürdüğümüzde dönemin yönetimince en korkulan ve yasaklanan düşüncenin “sosyal adalet” fikri olduğunu öğreniyoruz
Tante Rosa’yı okurken, kadının özgürleşme mücadelesinin bireysel karşı çıkışlardan, nihilist yaklaşımlardan daha öteye taşınması gerektiğini; kadınların bir arada, birlikte ve dayanışmayla mücadele etmeleri gerektiğini sıklıkla düşündüm...
Dünyaya gelmiş bulunmanın çaresizliği ve çıkışsızlığını; dizeleri, cümleleri, figür ve renkleri içinde dillendiren, dünyayla derdi olan bir sanatçı olarak adımladı yeryüzünü...
Kültürün insan kişiliği tarafından özümsenmesi ve içselleştirilmesinin somut örneğidir Haldun Taner. Sanatı estetik bir bütünlük içinde değerlendirdiği gibi, aynı zamanda gelişmekte olan toplumumuz için bir kültür iletme ve eğitim aracı olarak görür
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık