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HÜLYA SOYŞEKERCİ

Kritik

Bir arayış romanı olarak Kimdir Bu Mitat Karaman?

Son dönem ülke olaylarının insanlarda yarattığı paranoya ve stres bozukluğunun parodisini de içeren Kimdir Bu Mitat Karaman? güncel toplumsal konulara insanî açıdan dokunuyor...

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Kritik

Bir Filiz Vardı romanında filizlenen aydınlık gerçekçilik

Orhan Kemal, romanlarında emekçi kadınların dünyasını dillendirirken, emekçi kadından kendi emeği dışında başka şeyler talep eden eril ve kör zihniyete itirazını da ortaya koyar...

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Kritik

İlhami Bekir Tez ve gölgede kalmış romanları

Yıllar öncesinden bugünün yaratıcı okurlarına da seslenebilen Taşlıtarla’daki Ev ve Herhangi Bir Roman Kitabıdır adlı iki kısa roman, tam anlamıyla devrimci nitelikte yapıtlardır

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Kritik

Bir rüya yolcusu: Nazlı Eray

Ülkemizde fantastik edebiyatın öncülerinden Nazlı Eray, yarattığı büyülü gerçekçi dünyada nice serüvenle okurunu etkilemeye devam ediyor...

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Dosya

Denemelerin en renkli yazarı Salâh Birsel

Salâh Birsel, deneme için “yazının tadı çıkarılarak yazılan bir türdür, belki de tek türdür” der. Bundan dolayı, “denemelerin kahve söyleşileri gibi daldan dala konmasını ya da başladığı yerde değil, başlamadığı yerde bitmesini” sever

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Kritik

Sait Faik’in yasaklı romanı “Medarı Maişet Motoru”

Medarı Maişet Motoru’nun 2014 tarihli edisyonundaki koyu yazılmış (sansürlenip çıkarılmış) cümlelerin izini sürdüğümüzde dönemin yönetimince en korkulan ve yasaklanan düşüncenin “sosyal adalet” fikri olduğunu öğreniyoruz

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Kritik

Tante Rosa yaşamakta ısrar ediyor

Tante Rosa’yı okurken, kadının özgürleşme mücadelesinin bireysel karşı çıkışlardan, nihilist yaklaşımlardan daha öteye taşınması gerektiğini; kadınların bir arada, birlikte ve dayanışmayla mücadele etmeleri gerektiğini sıklıkla düşündüm...

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Portre

İyi ki vardınız Sami Baydar...

Dünyaya gelmiş bulunmanın çaresizliği ve çıkışsızlığını; dizeleri, cümleleri, figür ve renkleri içinde dillendiren, dünyayla derdi olan bir sanatçı olarak adımladı yeryüzünü...

HÜLYA SOYŞEKERCİ
Portre

Benzersiz bir kültür insanı

Kültürün insan kişiliği tarafından özümsenmesi ve içselleştirilmesinin somut örneğidir Haldun Taner. Sanatı estetik bir bütünlük içinde değerlendirdiği gibi, aynı zamanda gelişmekte olan toplumumuz için bir kültür iletme ve eğitim aracı olarak görür

HÜLYA SOYŞEKERCİ

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