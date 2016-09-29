HALİL TÜRKDEN

DİĞER
Edebiyata ve kitaba emek veren tüm paydaşlar, bu yıl altıncısı düzenlenen Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde yayıncılığımızın meselelerini konuşmak üzere bir araya gelecek
Karin Karakaşlı: Şiir, benim için atmosferdir. Soluk alıp verdiren ya da nefes kesendir. Ses verir, şarkı olur, tokat olur, kâğıt kesiği olur, böğre saplanan kör bıçak, şefkatle sarmalayan battaniye olur...
Varoluşçular ve Mistikler, günümüzde pek örneği kalmamış “filozof romancı” tanımının tipik bir örneği olan Iris Murdoch’ı kışkırtıcılığı ve parlak zekasıyla tanımak, onu yeniden keşfe çıkmak için yerinde bir seçim
Yazar, çevirmen ve yayıncı Tanıl Bora’yla ülkenin kültürel ortamını, bu ortamda üretmeye çabalayan yayıncılığın ahvalini, edebiyatı, giderek normalleşen sansür hamlelerini ve günceli konuştuk…
© Tüm hakları saklıdır.
↑ Yukarı çık