K24 Logo

HALİL TÜRKDEN

Haberler

Kitaba ve yayıncılığa emek verenler, 8 Ekim’de bir arada

Edebiyata ve kitaba emek veren tüm paydaşlar, bu yıl altıncısı düzenlenen Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde yayıncılığımızın meselelerini konuşmak üzere bir araya gelecek

HALİL TÜRKDEN
Söyleşi

“İnsan kadar canlı, hayat kadar bitimsiz”

Karin Karakaşlı: Şiir, benim için atmosferdir. Soluk alıp verdiren ya da nefes kesendir. Ses verir, şarkı olur, tokat olur, kâğıt kesiği olur, böğre saplanan kör bıçak, şefkatle sarmalayan battaniye olur...

HALİL TÜRKDEN
Kritik

Iris’te düşünce, bir deniz feneri…

Varoluşçular ve Mistikler, günümüzde pek örneği kalmamış “filozof romancı” tanımının tipik bir örneği olan Iris Murdoch’ı kışkırtıcılığı ve parlak zekasıyla tanımak, onu yeniden keşfe çıkmak için yerinde bir seçim

HALİL TÜRKDEN
Söyleşi

"Karmaşık bir toplum burası, hatlar birbirine dolanıyor"

Yazar, çevirmen ve yayıncı Tanıl Bora’yla ülkenin kültürel ortamını, bu ortamda üretmeye çabalayan yayıncılığın ahvalini, edebiyatı, giderek normalleşen sansür hamlelerini ve günceli konuştuk…

HALİL TÜRKDEN

© Tüm hakları saklıdır.