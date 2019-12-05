FUNDA ŞENOL CANTEK

DİĞER
Erkek şiddetiyle öldürülen kadınların hepsi şehittir. Ataerkilliğe boyun eğen, onun nimetlerinden faydalanmaya tenezzül eden aşağılık erkekler tarafından öldürülmüşlerdir
Madam Marta Amati’nin hikâyesi, bu topraklarda bir Yahudi olarak yaşayan Rita ile bir Ermeni olarak yaşayan Berge’nin hikayesiyle iç içe geçiyor...
Aslı Tohumcu: Bu romanda benim açımdan önemli olan kültür sanat camiasına yakıştırılmayan sansür, taciz, tabu, eşitsizlik, adaletsizlik gibi şeylerin bu alanda da çatır çatır yaşandığını dile getirmekti...
Sadece edebiyatçı olarak değil, insan olarak da güzel anıldı. Eksikliğini, alışkanlıkla başımızı çevirdiğimizde artık göremeyeceğimiz bir manzara gibi hissedeceğiz. “Mesleği umut” olan bir şairin çıraklığı kaldı bize
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