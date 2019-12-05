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FUNDA ŞENOL CANTEK

Söyleşi

"Belki de ilk defa görev duygusuyla bir kitap yazdım!"

Erkek şiddetiyle öldürülen kadınların hepsi şehittir. Ataerkilliğe boyun eğen, onun nimetlerinden faydalanmaya tenezzül eden aşağılık erkekler tarafından öldürülmüşlerdir

FUNDA ŞENOL CANTEK
Kritik

Rita, Berge ve Madam Amati

Madam Marta Amati’nin hikâyesi, bu topraklarda bir Yahudi olarak yaşayan Rita ile bir Ermeni olarak yaşayan Berge’nin hikayesiyle iç içe geçiyor...

FUNDA ŞENOL CANTEK
Söyleşi

"Bu romanın da genel anlamda bir ifşa olduğunu söyleyebilirim"

Aslı Tohumcu: Bu romanda benim açımdan önemli olan kültür sanat camiasına yakıştırılmayan sansür, taciz, tabu, eşitsizlik, adaletsizlik gibi şeylerin bu alanda da çatır çatır yaşandığını dile getirmekti...

FUNDA ŞENOL CANTEK
Portre

Edebiyatın mahcup delikanlıları ve Ülkü Tamer

Sadece edebiyatçı olarak değil, insan olarak da güzel anıldı. Eksikliğini, alışkanlıkla başımızı çevirdiğimizde artık göremeyeceğimiz bir manzara gibi hissedeceğiz. “Mesleği umut” olan bir şairin çıraklığı kaldı bize

FUNDA ŞENOL CANTEK

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