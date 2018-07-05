DİĞER
Ünlülerle çalışmak, reklam filmi çekmek büyük büyük markalara saadet getirmiş mi getirmemiş mi, cevabı yok kimselerde. Liglerde gol attı diye bizi sevindiren adam için depoyu fuller miyiz? Kaslı ve yakışıklı biri uğruna donmuş yağa mecbur muyuz?
Google’a Türkçe “Başlangıçlar” yazınca, yüzlerce ordövr tabağı resmi çıkınca insan hayret ediyor. Yeniden başlamayı Amerikan salatasının yanına kısır koymak diye çözmüşler. Hep gurur duyduğumuz “mozaik” bu işte
Klişelere mesafeli, klişelere düşmeden bir hayat, bir giyim tarzı, bir anlatı mümkün mü? Niye hepimiz aynı anda aynı kitapları, aynı dergileri okuyoruz? Acaba klişelerin kurbanı olduğumuzun farkında bile değil miyiz?
Marilyn Monroe ve Lady Gaga: Her ikisi de her kıyafette, her pozda, her karede Matruşka bebekler gibi kendilerinden farklı boyutlarda, başka ruhlardan kadınlar çıkarmakta becerikli...
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