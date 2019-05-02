EFE MURAT BALIKÇIOĞLU

DİĞER
Kültürel iktidar ancak kendi bahçenden çıkabilecek gücü bulduğunda etkisini göstermeye başlar; başka bahçelerdeki birikime kucak açarak, bundan mutluluk ve gurur duyarak…
Ne yazık ki İstanbul hep yeniden fethedilecek. Her fethedense İstanbul'un fethinde bir imar cihadı ve ilmî üstünlük arayacak
Türkiye’deki sorun, insanların Osmanlıcayı bilmemeleri değil, Türkçenin çeşitli dönemlerde geçirdiği evreleri sadece Osmanlı adında basitleştirmeleri, yaftalamaları, Osmanlı’yı Cumhuriyet’e karşı ideolojik bir aygıt olarak konumlamalarıdır
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