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EFE MURAT BALIKÇIOĞLU

Dosya

Türkiye’de kültürel iktidar sağda mı?

Kültürel iktidar ancak kendi bahçenden çıkabilecek gücü bulduğunda etkisini göstermeye başlar; başka bahçelerdeki birikime kucak açarak, bundan mutluluk ve gurur duyarak…

EFE MURAT BALIKÇIOĞLU
Her Şey

Fethin ilmi, fethin imarı: İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümüne dair

Ne yazık ki İstanbul hep yeniden fethedilecek. Her fethedense İstanbul'un fethinde bir imar cihadı ve ilmî üstünlük arayacak

EFE MURAT BALIKÇIOĞLU
Dosya

Osmanlıcanın ideolojisi

Türkiye’deki sorun, insanların Osmanlıcayı bilmemeleri değil, Türkçenin çeşitli dönemlerde geçirdiği evreleri sadece Osmanlı adında basitleştirmeleri, yaftalamaları, Osmanlı’yı Cumhuriyet’e karşı ideolojik bir aygıt olarak konumlamalarıdır

EFE MURAT BALIKÇIOĞLU

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