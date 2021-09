Bir meşk kitabı: Lenore Kandel’ın bâh-nâme’si ve Beat’lerde cinsel özgürlük

Dönemin ayrımcı cinsiyetçiliğine ve tutucu ahlakçılığına karşı şiirler ve romanlar kaleme alan Beat ve San Francisco Rönesans şairleri genellikle kural tanımaz, ama bir o kadar muzip ve haylaz bir “erkekler topluluğu” olarak bilinir. Düzcinselliğe karşı savaş açmışlardır ve hemcinse duyulan aşk Amerika’da onlarla meşrulaşmıştır. 1940’ların mazbut ve makbul tek eşli, kadını eve ve ailevi yükümlüklere hapseden, ama derinlerde mutsuz ve ruhsuz Amerikan ailesi bu şairler sayesinde cinsel devrimle tanışmıştır.[1]

Şair Robert Duncan’ın (1919-1988) “The Homosexual in Society” adlı yazısı bir manifesto niteliğindedir. Bu yazıyı 1944’te Shachtmancı-Marksist Dwight Macdonald’ın anarşizm, liberallik ve savaş karşıtlığı arasında bir denge kurmaya çalışan politics dergisi için kaleme almıştır. Yeni kıtada ilk kez bir şair toplumun önyargılarına ve basmakalıp ahlak anlayışına rağmen kendisini bir “homoseksüel”, hatta küçümseyici bir terim olan “queer” olarak adlandırmakta beis görmemektedir. Duncan’ın amacı bu kötü çağrışımları olan kelimeleri yeniden temellük etmek. Bu makalenin başka bir özelliği ise günümüzde araçsallaştırılan kimlik politikalarıyla ilintili. Duncan hemcinse duyulan seviyi metalaştırma derdinde değil. Dönemin cinsiyetçi yaftalamasıyla “homoseksüel”liği arkasına sığınılacak bir kimlik olarak görmez ve bir kimlik olarak görmediği için de, hemcinsel dürtüye karşı gelişen homofobik ve homofaşist bakış açılarını hükümsüz kılar.[2]

Amerika’da “homo” olarak kriminalize edilen gay’ler ne toplum dışına itilen siyahlar ne de faşist ayrımcılığa uğrayan Yahudilerden farksızdır; eşcinseller damgalanmış ve toplum düşmanı ilan edilmişlerdir.[3]Polislerin sık sık “onur yürüyüşü”ne (ya da kanımca “gurur yürüyüşü”ne) yaptıkları anlamsız ve orantısız güç ve şiddet içeren baskın bu çağdışı zihniyetin hâlâ yürürlükte olduğunu gösteriyor.

Robert Duncan’a göre eşcinselliğe karşı önyargıların temel sebebi toplumsal kalıplarda yatar ve bu kalıplar konu edilen bireylerin (azınlıklarda da olduğu gibi) birer insan olduklarını göz ardı eder, çünkü insanı insan yapan ortak paydada aşk unutulmuştur. Aşk kanun ve kuralların ötesinde, insanın kendi bedeni ve seçiminde yatar ve aşkın onursuzlaştığı bir düzende “toplumsal güven” olmaz.[4]

Robert Duncan (solda), Allen Ginsberg (sağda).

Akranları Beat’ler gibi, San Francisco’lu Robert Duncan da cinsel devrimin baş edebi karakterlerinden biri. Erken şiirlerinde Ortaçağ âşık lirizmi ve Rönesans şiiri estetiğini Antik Yunan’ın hemcinsel sevisiyle buluşturur. İlk şiir kitaplarından Heavenly City Earthly City (1947) cesur bir başlangıç.[5] Duncan da Beat’ler gibi Amerika’da hemcinse duyulan aşkı meşrulaştıran ilk şairlerden biri ama bir farkla: 1940’larda arzulanan cinsel özgürlüğün çoğunlukla bir erkek hemcinselliğine işaret ettiğini unutmamak gerek. Kadının adı yine yok. Beat kahramanlarının arasında anılan kadınlar ise bir elin parmaklarından bile az.

Geçtiğimiz son yirmi yılda Beat’lerin cinsel devriminin ardındaki kadın edebiyatçılara bir rağbet var. Eve Triem (1902-1992), Mary Fabilli (1914-2011), Eileen Kaufman (d. 1922), Carolyn Cassady (1923-2013), Joanna McClure (d. 1930), Diane di Prima (1934-2020), Elise Cowen (1933-1962), Budist Joanne Kyger (1934-2017), Joyce Johnson (d. 1935), Hettie Jones (d. 1934), münzevi hayatı seçen Katolik rahibe Mary Nortbert Kötke (1934-) ve Lenore Kandel bu isimlerden sadece birkaçı.[6] San Francisco Rönesansıyla ilişkilendiren ve 20. yüzyılın esaslı şairlerinden olan Denise Levertov’u ve Helen Adam’ı saymıyorum bile.[7]Peki dönemin şiir mecmuaları ve mimeograf kitapçıklarında şiir yayımlamış ve sonra kaybolmuş onlarca kadın? Adı pek anılmayan bu şairlerin eserleri hâlâ okunmaya ve araştırılmaya muhtaç.

Lenore Kandel (1932-2009) bu isimlerden sadece biri. Yayımladığı incecik (evet, sadece birkaç sayfalık) şiir risalesi Aşk Kitabı (The Love Book) ile 1966’da oldukça ses getirmiş, genç bir aktivist. Yayımlanmış sadece bir kitabı (Word Alchemy, Grove Press, 1967) ve az sayıda basılmış birkaç tane mimeograf (günümüzdeki karşılığıyla “fotokopi” ya da fanzin) şiir risalesi var.[8] Sadece kendisi için yazdığı, yayımlanmamış şiirleri de mevcut. 2012’de yayımlanan toplu şiirleriyle son dönemde yeniden ilgi görmeye başladı.[9]

1932’de New York’ta doğan Kandel’ın ilk gençliği Los Angeles’ta geçiyor. Babası Aben Kandel küçük bütçeli B filmlere uyarlanan metinleriyle tanınan bir romancı. On iki yaşında yazmaya ve Budist olmaya karar veren Kandel sonraki on beş yılda “açgözlü bir şekilde”, başta dünya dinleri olmak üzere eline ne geçerse okur. 1950’lerde üniversite eğitimi için The New School for Social Research’e gider, New York’ta zazen meditasyonuna başlar ve küçükbaş yayıncı Three Penny Press’ten üç kısa şiir risalesi yayımlanır.

Lenore Kandel, 1960'lar.

Kandel 1960’ta San Franscisco’ya taşınır ve burada Beat North Beach ve hippi Haight-Ashbury’deki komünlere katılır. Beat’lerin yaşam kooperatifi East West House’da Beat şairi Lew Welch (1926-1971) ile ilişkisi olur, Gary Snyder (1930-) ve diğer Budist öğrencilerle dostluklar kurar ve Shunryū Suzuki Roshi’den Zen dersleri alır. Aynı yıllarda tanıştığı Diane di Prima, Carolyn Cassady ve Joanne Kyger ile pasifist The Diggersadlı bir siyasi aktivizm grubu kurar, Vietnam Savaşı karşıtı protestolar düzenler. Welch aracılığıyla tanıdığı Jack Kerouac (1922-1966) ile uzun yıllar sürecek dostluğu sayesinde ikinci kuşak Beat şairleri arasında adı anılmaya başlar.[10] Hatta Kerouac’ın The Subterraneans (1958) adlı anlatısında geçen “hippi kız” Roxanne stereotipine ilham veren kişi olarak tanınmıştır: O hep siyah giyinen ve konuşmayan hippi kızlardandır; serinkanlıdır ve yılankavi siyah saçları vardır, beti benzi uyuşturucudan atık, kansız (anemik) ve baygın bakışlı bir keştir o.[11] 1962’de yayımlanan Big Sur’da Kerouac onun mor gözlü, uzun ve iri olduğunu yazıyor, ayrıca çalışkan bir Zen öğrencisi ve her şey hakkında fikri olan iyi bir okuyucu olduğunu da ekleyerek.[12]

1966’da yayımladığı 6 sayfalık incecik şiir kitabı Aşk Kitabı döneminde epey infial yaratmış bir risale. Birbirine aşk duyan iki insanın cinsel birleşme arzusu Kandel için dinsel bir ritüeldir. Bu ritüel, tantrik sembolizm ve Budist göndermelerle bir ruh-beden çatışması ve birliğini imleyen şiirlere evrilmiştir. Yamaç Kona’nın editörlüğündeki Sanrı Yayınları bu risaleyi şair Tan Babür’ün çevirisiyle geçtiğimiz günlerde Türkçede yayımladı. Tan Babür’ü ayrıca Diane di Prima’dan yaptığı Prima Donna çevirisiyle tanıyoruz.

“üstümde yüzün

gelmiş geçmiş tüm tanrıların yüzü

ve güzel iki şeytan

gözlerin

aşk

aşka değiyor

tanrıyla tapınak

bir”

Kandel’ın erken San Francisco yıllarında şu rahatsız edici olayın patlak verdiğini görüyoruz: Allen Ginsberg’ün City Lights Yayınevi tarafından basılan Howl and Other Poems (1956) adlı kitabının toplatılmasından on yıl kadar sonra, 1966’da Kandel’ın Aşk Kitabı da muzır neşriyat (daha da kötüsü “hard-core pornografi”) olarak damgalanır ve sonrasında bu risalenin City Lights Yayınevi ve The Psychedelic Shop’ta bulunan kopyaları polis tarafından toplatılır ve bu dükkânlarda satış yapan üç kişi tutuklanır.[13] Seksle ilintili sözcüklerin şiirde serbestçe konuşur gibi geçmesi onu muhafazakâr gazetelerin hedefine koymuştur. Kandel müstehcenlik nedeniyle hâkim karşısına çıkar ve 1968’de dava düşene kadar başı dertten kurtulmaz.

Kandel’ın incecik kitabı daha sonra polis zoruyla toplatılacak Beat kitaplarından sadece biri. Bu şiir risalesine daha sonra 1962’de benzer ithamlarla suçlanan ve Boston ve Los Angeles’ta toplatılacak olan William Burroughs’un Naked Lunch (Çıplak Şölen) ve sonrasında Michael McClure’un oyunu The Beard(Sakal) da katılacak. Önce Cleveland’da çıkan yerel sağcı bir gazetenin 1966’da hedef gösterdiği d.a. levy (1942-1968), “reşit olmayan gençlere müstehcen içerikli, pornografik kitapçıklar sattığı” gerekçesiyle aynı yıl yayıncısı John Russell Lowell ile birlikte hâkim karşısına çıkacak ve yayımladığı şiirler dine ve aile ahlakına hakaret içerdiği gerekçesiyle yasaklanıp toplatılacak. New York’taki samizdat yayınevi Fuck You Press’le bilinen Beat şairi Ed Sanders’in de üyeleri arasında yer aldığı The Fugs adlı müzik topluluğu Allen Ginsberg’le beraber, d.a. levy’nin maruz kaldığı baskı ve işkenceye dikkat çekmek için kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 1968 yılında d.a. levy’ye takipsizlik kararı çıkar, ama bu dayanışma onun intiharını önleyememiştir.

Ginsberg’ün erken dönem itirafçı, sert ve konuşma diline öykünen şiirlerinden ilham alan Kandel’ın Beat şiirine getirdiği yeni bir soluk var: Zina, mastürbasyon, uyuşturucu bağımlılığı ve evlilik gibi temalar ilk defa bir kadın Beat’in gözünden yazılmaktadır. Delip geçen artık tek muktedir değildir. Erkek organı azametini yitirmiştir.[14] Delip geçilen, Kandel’ın şiiriyle artık erkin merkezine konumlanmış bir hazdır ve bir lingam gibi büyümektedir. Haz, Şiva’nın yarı-erkek ve yarı-kadın “cinsiyetler ötesi” şehvetiyle her şeyi içine alır. Bu şiirlerde Hint tanrıçası Parvati orgazmdan dört köşe olmak ister, Krişna ve Radha kendilerini kozmik aşka bırakır. Sürtünmek oysa ne güzeldir! Dünyevi arzu insana ilahi bir zevk saçmaktadır!

Kandel’ın çağdaş ilahilerinin odağında ise tek bir izlek var: İlk kuşak Beat’çilerin erkek egemen diline karşı kadın cinselliğini ve arzusunu dillendirmek! Bir anlamda bu, hemcins ya da düzcinsel “erkek sevisi”nin karşısına kadın düzcinselliğini ve duyarlılığını koymak ve böylece de kozmik aşkı Hindu mistizmiyle buluşturan yeni bir dil yaratmak demek.[15] Bu şiirlerde “sikiş” bir kadının ağzından çıkan ama ona yakıştıramayacağımız biz sözcük. Oysa hepimiz bir cinsel birleşmenin ürünü değil miyiz?

“aşk çiçekleniyor her köşesinde evrenin–ben/sen

altın aynaya Krişna ve Radha’nın avatarları olarak

yansıyoruz

saf aşk-şehveti tanrısallığın dayanılmaz güzellik

cinsel zuhur

ben o tanrı-hayvanım, o kafasız amilah erktanrı-hayvan

üstümde, içimden geçiyor mutlak bir meleğe dönüşüyoruz

ateşte birlenmiş döl ve terde birlenmiş aşkçığlıklarında birlenmiş

tavır ve hareketlerimiz kutsal

parçalarımız ve kişiliklerimiz kutsal

kutsal amcık kutsal!

kutsal yarrak kutsal!

mucize! mucize! ilkel mucize kutsal!

kutsal tanrı-hayvan, buruluyor ve inliyor

güzeller güzeli sikiş kutsal”

Kandel’ın şiirlerinde getirdiği en büyük yenilik, bir kadın olarak fuck sözcüğünü rahatlıkla kullanabilmesi. İngilizcedeki fuck’ın, yani amiyane tabirle “sikiş-sokuş” ya da daha edepli bir şekilde söylersek “sevişme”nin Türkçedeki iki taraflı (ve eşitçi) ilişkisi yok. Türkçenin bir başka güzelliği ise birçok dilde yer alan kadın-erkek ayrımını içermiyor oluşu (Farsça, Bengalce ve Afrikaans gibi dillerde de benzer bir özellik var). Amerika’da kadın-erkek (he-she) ayrımını yadsımak için ortaya çıkan they/them zamirlerinin Türkçe için bir anlamı yok.

Soldan sağa, Gary Snyder, Michael McClure, Allen Ginsberg, Maretta Greer, Lenore Kandel. Golden Gate Park, San Francisco. 14 Ocak 1967.

Kandel’ın kitabı bir bâh-nâme olarak yorumlanabilir mi? Bâh Arapçada “cinsel münasebet”, “şehvet” ve “cinsel arzu” anlamlarına geliyor.[16] Bâh-nâme geçmişi Hint kültürüne uzanan bir seksoloji ya da aşk öğretisi kitabı. Osmanlı Türkçesindeki en eski örneği, Yavuz Sultan Selim’in 1519’da Şeyhülislâm Kemâlpaşazâde’ye çevirmesi için görevlendirdiği Rücû’ü’ş-şeyh ilâ sibâh fî’l-kuvve ‘alâ’l-bâh adlı klasik Arapça eser. Kitabın çerçeve hikâyesi bin erkekle yattığı iddia edilen Elfiyye Hanım’ın aktardığı çeşitli seks pozisyonlarını ve önerilerini barındırıyor.[17] Kandel dönemindeki hippi erkeklerce arzu nesnesi olarak görülmüş bir figür. Elfiyye Hanım gibi bu güç ilişkisini tersine çeviriyor, cinselliği kadına tahsis ediyor.

İngilizcede fuck tek taraflı ve erkek bakışlı bir cinsel fantezi. Kelimenin eski kullanımları, “darbetmek”, “vurmak”, “cinsel ilişkiye girmek” anlamlarına geliyor; yani bu sözcük erkek gözünden cinsel ilişkiyi anlatan anlamlar barındırıyor. Kandel’ın fuck’ı ise belki de ilk kez bu fiilin İngilizcede kadınlar tarafından temellük edilmesini sağlıyor, çünkü onun kadının da sikebileceğine olan inancı tam. Aynı şekilde Türkçede sikişmek/sevişmek işteş bir fiildir ve eylemde çift taraflılığı imler. Türkiye’nin erkek egemen zihniyetinde bu böyle olmasa da Türkçe “sevişme” konusunda eşitlikçi, çünkü erkek de kadın da sevişebiliyor. Kaba bir tabir olacak ama “sikmek” gibi tek taraflı alımlanmış değil. Oysa kadınların da “siktik”lerini unutmamak gerekiyor!

Kandel’ın bu kısa risalesini çevirmenin bazı kolaylıkları olduğu gibi zorlukları da var. Öncelikle Tan Babür’ün çevirisi aslına uygun. Kandel sevgilisiyle fısıldaşıyor gibi Türkçede konuşuyor. Burada “sikiş” bir toplumsal ahlaksızlık nesnesinden gündelik bir sevgi bağına dönüyor. Tan’ın dili bu sözcüğün erkeksiliğini kısıyor, seksin Türkçede kadın tarafından sahiplenilmesinin yolunu açıyor.

Metni çevirmenin zorluğu ise bilhassa Hinduizm’e ve tantrik pratiklere yaptığı göndermeler... Hindu mistisizmi Kandel için kozmik bir cinsel ifşa demek. Bu geleneğe ek olarak ilgilendiği Zen Budizm’in ise başka bir siyasi boyutu var: Budizmdeki eylemsizlik düşüncesi Vietnam Savaşı ve şiddet karşıtlığıyla buluşuyor ve siyasi bir şiara dönüşüyor.[18] Kandel’ın dünyevi ve açık seçik dilinin arkasında kozmik bir sevgi arayışı var. Görülen ve görülmeyen, Tan Babür’ün Türkçesinde tasavvuftaki zâhir ve bâtın ayrımıyla buluşuyor, psychedelic’den (yani Antik Yunancadaki psyche’den, tinin ve tenin buluştuğu canlılıktan) ilham alan mistik bağlam, Farsçada “görüngü” (fenomenoloji) anlamına gelen peydâ ve günlük Türkçedeki anlamlarıyla buluşuyor. Ortaya çıkan şiir, kuvveden fiile geçen sevginin sonsuz boyutlarında dolaşmayı amaç ediniyor.

Son bir not: “Âşıkane”, aşkın gizemidir ve şehveti çağrıştırır. İlhan Berk, Kandel’ın Aşk Kitabı’yla aynı yıllarda yayımladığı çok katmanlı şiir kitabı Âşıkane’de (De Yayınları, 1968) bu eski sözcükle gizli bir “açık seçiklik” yakalamayı seçmişti – hem de şair Walt Whitman’ın Çimen Yaprakları’nda geçen “Bir Kadın Beni Bekler” (“A Woman Waits for Me”) adlı şiirinden alıntıladığı dizeyle bu cinsel gizi bir nebze ifşa ederken... Berk’in buram buram cinsellik kokan âşıkane şiirleri hâlâ incelenmedi.

Âşıkane’de alıntılanan Whitman’ın dizesiyle bu yazıyı sonlandırırsak: “Seks her şeyi içerir” (“Sex contains all”)! Yani sevişme edimi, platonik aşkın ötesine geçer; aşk “sikiş”le şehveti körükler ve sevinin fiiliyatına yön verir.[19]

Kandel’ın bâh-nâmesini Berk’ten ayıran nokta, bir kadın olarak cinsel anlamın üstünü örtmeye çalışmamasında yatıyor. Kandel için cinsellik ibadet gibi doğal ve olağan. Berk cinselliği ve erotizmi bulanıklaştırma ve saklama eğiliminde. Oysa Kandel’ın küçük İskender’e benzer doğal bir ifadesi var. küçük İskender’in de Bahname’si (Om, 2000) “şevkengîz”i saklamıyor, sevişmeyi bir ibadet olarak görüyor.

Meşksiz aşk olmuyor, aşksız da meşk... ve Kandel’a göre baki kalan sırf “aşkla sikişmek!”

•

NOTLAR:

GİRİŞ RESMİ: