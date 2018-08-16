K24 Logo

DEVRİM DİRLİKYAPAN

Her Şey

“Şiiri Şiirle Ölçmek” ne demek?

Orhan Koçak, geçen hafta K24'te yayınlanan yazısında şairin düzyazılarını topladığım kitaba Şiiri Şiirle Ölçmek adını vermemi eleştiriyor. “Şiiri Şiirle Ölçmek” ifadesinin bana ait olmadığı, Cansever'in bir yazısının başlığı olduğu ortada...

DEVRİM DİRLİKYAPAN
Kritik

"Herkesin Don Kişot'u kendine”

Michel Onfray'in Gerçekleşmeyen Gerçeklik: Don Kişot İlkesi ve Jale Parla'nın 45 yıl boyunca verdiği derslerin bir ürünü olan Don Kişot: Yorum, Bağlam, Kuram kitaplarıyla "Donkişotluk" kavramı mercek altında...

DEVRİM DİRLİKYAPAN
Portre

Sinema ve Onat Kutlar: Daha aydınlık bir yeryüzü çağrısı

Onat Kutlar'ı bizden ayıran ve gittikçe daha da vahşileşen teröre ve katliamlara inat, yeter ki perdesi kararmasın diye...

DEVRİM DİRLİKYAPAN

© Tüm hakları saklıdır.