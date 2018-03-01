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ÇİMEN GÜNAY ERKOL

Dosya

12 Mart romanlarında erkeklik ve muhafazakârlık

12 Mart romanlarında, iktidar önemli bir kavram olarak belirir; politik meşruiyet ve güç için verilen savaş, pek çok romanda bunların eksikliğinden veya tehdit altında olmasından duyulan tedirginliği belirginleştirir

ÇİMEN GÜNAY ERKOL
Dosya

Yaşamın dalgalarında Batık Bir Gemi

Batık Bir Gemi'de deniz, bir yandan anlatıcının arzularının tekinsizliğinin simgeler, diğer yandan ise anlatıcının yaşlılığını teyit eden bir ayna işlevi görür

ÇİMEN GÜNAY ERKOL
Dosya

Askerî darbeler ve tanıklık romanları

Türkiye’deki darbeler çok boyutlu bir tanıklık edebiyatı üretmiştir. 12 Mart ve 12 Eylül adlarıyla anılan bir edebiyat hareketi yaratmış sayılırlar...

ÇİMEN GÜNAY ERKOL

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