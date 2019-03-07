CEYLÂN ORHUN

DİĞER
Recoleta Meydanı’nda tarihî mezarlık ile bir o kadar ünlü kahve La Biela çaprazında yükselen, köklerine iliştiğim anıt ombu beş yüz yıldır mı orada...
Bakan adamdın. Görmesini bilirdin. Karşındakini de çırılçıplak soyardın. Bir tür haiku cambazıydın, uzun ince çıplak bir f, bir Giacometti adamı...
Müzelerin pek gezilmediği, millî ve az oldukları dönemlerde, ressamlarımızı takvimlerden öğrenirdik. Ağaçların varlığını, estetiğini de o takvim yapraklarından keşfettim sanırım. Oradan kalma olmalı ağaçlara sanat eseri hayranlığıyla yaklaşmam...
Müthiş bir disiplin, ilke ve etik sahibiydi, korkulası bir inadı vardı; iflah olmaz demokrat ve optimistti...
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