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CEYLÂN ORHUN

Dosya

Özlemin mihenkleri barok ağaçlar âleminde

Recoleta Meydanı’nda tarihî mezarlık ile bir o kadar ünlü kahve La Biela çaprazında yükselen, köklerine iliştiğim anıt ombu beş yüz yıldır mı orada...

CEYLÂN ORHUN
Her Şey

Yüz yaşında İlhan Berk: Uzun, ince, çıplak bir f

Bakan adamdın. Görmesini bilirdin. Karşındakini de çırılçıplak soyardın. Bir tür haiku cambazıydın, uzun ince çıplak bir f, bir Giacometti adamı...

CEYLÂN ORHUN
Her Şey

...ışık saçan, zehir kusan,...

Müzelerin pek gezilmediği, millî ve az oldukları dönemlerde, ressamlarımızı takvimlerden öğrenirdik. Ağaçların varlığını, estetiğini de o takvim yapraklarından keşfettim sanırım. Oradan kalma olmalı ağaçlara sanat eseri hayranlığıyla yaklaşmam...

CEYLÂN ORHUN
Portre

Gülümseyen feminist

Müthiş bir disiplin, ilke ve etik sahibiydi, korkulası bir inadı vardı; iflah olmaz demokrat ve optimistti...

CEYLÂN ORHUN

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