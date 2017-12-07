ÇAĞRI ULUĞER

DİĞER
Yalnızken bile bir kabile "ile" - Kabile "ile" dahi yalnız - Başlangıç ile... - İle’deki dostluğun keşfi "ile"... - Yaratımın yaratımı olarak yeniden-başlangıç ile...
Mavi, dünyaya inancımı yitirdiğim yerde yeniden oluşa açılmamı sağlayan arayüz olur. Çünkü gökyüzüne bakmak kâfidir. Orada bulunacak şey sanılanın aksine umut değil, yılmayan bir eylemdir...
“Her şeyi isteyen” bir queer politika için üçüncü cinsiyet hiçbir şeyi ifade etmeyecektir. Çünkü arzunun bastırılamaz akışkanlığında potansiyel olarak bekleyen sonsuz sayıda antropomorfik olmayan cinsiyet vardır
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