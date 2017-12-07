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ÇAĞRI ULUĞER

Dosya

Ölüm-oluşta başlangıç: Issız adalar yaratmak

Yalnızken bile bir kabile "ile" - Kabile "ile" dahi yalnız - Başlangıç ile... - İle’deki dostluğun keşfi "ile"... - Yaratımın yaratımı olarak yeniden-başlangıç ile...

ÇAĞRI ULUĞER
Dosya

Bir bardak doldur mavi

Mavi, dünyaya inancımı yitirdiğim yerde yeniden oluşa açılmamı sağlayan arayüz olur. Çünkü gökyüzüne bakmak kâfidir. Orada bulunacak şey sanılanın aksine umut değil, yılmayan bir eylemdir...

ÇAĞRI ULUĞER
Dosya

Cinselliğin devlet-biçimli temsili: Cinsiyet

“Her şeyi isteyen” bir queer politika için üçüncü cinsiyet hiçbir şeyi ifade etmeyecektir. Çünkü arzunun bastırılamaz akışkanlığında potansiyel olarak bekleyen sonsuz sayıda antropomorfik olmayan cinsiyet vardır

ÇAĞRI ULUĞER

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