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BARIŞ SOYDAN

Dosya

Kaç Neriman kaç

Neriman'ın anonim dünyaya ve konforlu bir hayata olan özlemi sürdükçe inşaat çılgınlığının da süreceğini, piyasadaki çalkantı biraz yatışınca büyük kentlerin çevresinde mantar gibi yeni sitelerin yükseleceğini söylemek bir kehanet olmaz...

Barış Soydan
Kritik

Eski bir soruya yeni yanıt: Türkiye neden otoriter?

Halil Karaveli'nin yeni kitabı Türkiye Neden Otoriter: Atatürk'ten Erdoğan'a, bu köklü soruya gölgede kalmış bir yaklaşımla, sınıf analiziyle yanıt arıyor...

Barış Soydan
Dosya

Huzur'u boş ver, biraz para kazanalım

Mümtaz'ın bir ayağı, geleneksel dünyanın manevi ikliminde, diğeri gündelik işlerin içindedir. Mümtaz, ailesine ait dükkânın kirasını alma, kontratları yenileme gibi işleri de yüklenmiştir. Ama bu dünyaya kendisini bir türlü tam mânâsıyla veremez

Barış Soydan
Her Şey

Pamuk'un "Kültepe"si ve Beyaz Türkler

Gecekondu semtine plaza mayası tuttu. NEF’te oturmak, bugün artık Beyaz Türkler için, tıpkı Audi kullanmak, Starbucks’ta kahve içmek gibi, bir yaşam tarzı göstergesi hâline geldi...

Barış Soydan

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