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BARIŞ BIÇAKÇI

Her Şey

Sevgili sayılar

İnsan, diyorum, bir sayı mıdır? Hiç şüphesiz sayıdır, diye cevap veriyor politikacılar: Sağdan sayalım, soldan sayalım. Ben bire kadar sayabiliyorum, diyor çarpık gülüşlü zorba. Bir!

BARIŞ BIÇAKÇI
Her Şey

Kafiyesiz sözün menzili

Birbirimize yaslandığımız yerlerimizden vuruyor bu adamlar bizi. Bir zamanlar kitaplara yasladığımız yerlerimizden vuruyorlar. Bu adamlar nişan alarak konuşuyor Necmiye Hanım...

BARIŞ BIÇAKÇI
Her Şey

Edebiyat öğretir

“Ülkemiz bir haritaya benzer,” diye yazmıştı Oğuz Atay. Şimdi onun çift bıçaklı ironisinin bile kâr etmediği günlerdeyiz

BARIŞ BIÇAKÇI

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