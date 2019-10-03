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AYSU ÖNEN

Dosya

Hikâye, mit, reklam

Bir nesne olarak kitap reklamıyla mı, yoksa bir politik ideoloji propagandasıyla mı karşı karşıyayız? Bütün bu yaşadıklarımız feminist mi? Lansmandaki kekler glutensiz ve şekersiz mi?

AYSU ÖNEN
Kritik

Dehşet! Dehşet! Korkunun politikliği

Kız Kardeşim, Seri Katil, kız kardeşler arası rekabet ve sadakatin, kadına biçilmiş rollerin kara komedisi. Bir kadın bedeni incelemesi, güzel ve çirkinin hikâyesi

AYSU ÖNEN
Portre

Suçlu beyaz gözler

Toni Morrison kötü şeyler yapan iyi siyah kahramanlarının üzerinde beyaz gözler dolaştırmaz, beyaz icadı yargı ve vicdandan bağımsız olarak anlatır hikâyelerini...

AYSU ÖNEN
Kritik

Baba ve diğer bulaşıcı erkekler

Sylvia Plath’in “Babacım” şiiri bir gün karşımıza bir roman olarak çıkacak olsa, Sophie Mackintosh’un Booker Edebiyat Ödülü uzun listesine giren Su Kürü o roman olurdu

AYSU ÖNEN
Dosya

Komünizmin son nefesi

Göçmenlik bir ikiye ayrılış, geride kalan yarı olmadan bütün olabilmek mi? Mutlak transandans ve insanın tamamlayabildiği tek geçiş olan ölümün yaşarkenki provası mı?

AYSU ÖNEN
Dosya

Cennet ve Nymphet

Mitoloji, din ve edebiyat ağız birliğiyle ağaç-kadın-günah hikâyesini anlatmaya, kadınları bütün cennetlerden kovmaya devam edecek

AYSU ÖNEN
Kritik

Bebek ölmüşken, dadının tarafını tutabilir miyiz?

Hoş Nağme'yi okurken, Henry James'in Yürek Burgusu'nda “dadının suçluluğu” üzerine kurduğu muğlaklığı düşünüyordum. Birkaç ay sonra Alfonso Cuarón'un Roma'sında “dadının azizeleştirilmesini” yine Hoş Nağme ile kıyasladım...

AYSU ÖNEN

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