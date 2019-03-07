ALİ KAYAALP

DİĞER
Ağaçların insanlığın medeniyeti inşa serüvenindeki yeri kendine özgü ve önemlidir; ağaçlar, insanlara yol gösteren, bilge ve hayırlı bir güç olarak tebarüz etmişlerdir. Ancak hep böyle mi olmuştur?
Doğada bulunmayan bir renk olarak mavi, insanlığın daima ilgisini çekmiş ve asırlar içinde, birbirine zıt olarak nitelenebilecek anlamlar içeren sembolizm öbeklerinde yer almıştır...
Bir, kendisinden başka herhangi bir mevcudiyete imkân vermeyen bir kudret demek... İkiyse, tek olanın ilk kez kendisi haricindeki biriyle, bir ötekiyle karşılaşmasıdır... İkinin üçe dönüşmesiyse, daha karmaşık bir durumdur
Seza Paker’in işleriyle ilgili tüm düşünce olasılıkları üzerine yoğun bir fikir mesaisi bu kitap; bütün bir felsefe ve siyasetbilim tarihi ile sosyoloji düşüncesi eşliğinde, Paker’in işleri etrafında gelişen sonsuz ihtimalli bir okuma teşebbüsü
“Yeni Etkiler” görsel malzeme üzerine bir kitap değil; metinler üzerine yazılmış mektup - metinlerden oluşan, görsel malzemenin de metinlerle birlikte okunduğu, zengin bir iç dünyanın resimli günlüğü. Kitabın adına da aldanmamak lazım...
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