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ALİ KAYAALP

Dosya

Sanat ve medeniyet tarihinde ağaçlar

Ağaçların insanlığın medeniyeti inşa serüvenindeki yeri kendine özgü ve önemlidir; ağaçlar, insanlara yol gösteren, bilge ve hayırlı bir güç olarak tebarüz etmişlerdir. Ancak hep böyle mi olmuştur?

ALİ KAYAALP
Dosya

Mavinin hikâyesi

Doğada bulunmayan bir renk olarak mavi, insanlığın daima ilgisini çekmiş ve asırlar içinde, birbirine zıt olarak nitelenebilecek anlamlar içeren sembolizm öbeklerinde yer almıştır...

ALİ KAYAALP
Dosya

3

Bir, kendisinden başka herhangi bir mevcudiyete imkân vermeyen bir kudret demek... İkiyse, tek olanın ilk kez kendisi haricindeki biriyle, bir ötekiyle karşılaşmasıdır... İkinin üçe dönüşmesiyse, daha karmaşık bir durumdur

ALİ KAYAALP
Kritik

Refleksif akışkanlıklar

Seza Paker’in işleriyle ilgili tüm düşünce olasılıkları üzerine yoğun bir fikir mesaisi bu kitap; bütün bir felsefe ve siyasetbilim tarihi ile sosyoloji düşüncesi eşliğinde, Paker’in işleri etrafında gelişen sonsuz ihtimalli bir okuma teşebbüsü

ALİ KAYAALP
Kritik

Resimli Yüksel Arslan tarihi

“Yeni Etkiler” görsel malzeme üzerine bir kitap değil; metinler üzerine yazılmış mektup - metinlerden oluşan, görsel malzemenin de metinlerle birlikte okunduğu, zengin bir iç dünyanın resimli günlüğü. Kitabın adına da aldanmamak lazım...

ALİ KAYAALP

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