Kendin olma hürriyeti, içimizdeki hayvan ve seçilmiş aileler

Kendini yaratan çılgın elmaslar

Seçilmiş aileler, fakir ama gösterişli evler…

‘Kendi’ olmak için beş parasız ve evsiz kalmayı göze alanların sayısı o dönemde az değil, çünkü çoğu anne-baba, evlatlarının eşcinsel olmasını kabullenemeyerek onları reddediyor. Reddedilen çocuklar ebeveynlerinin koruyucu kanatlarının altından hayatın dikenli yollarına hızlı ve acımasız bir giriş yapmak zorunda kalıyorlar: Üstelik de sevgisiz, yapayalnız ve beş kuruşsuz halde. Oysa bu onların hâlâ ‘çocuk’ olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu yuvasız kalan çocukların New York gibi merkezlerde toplaşıp çıkış yolu ararken alternatif aileler kurmalarının hikâyesini en iyi anlatan yapımlardan biri de ‘80’lerin sonu, ‘90’ların başında New York’taki “Balo” kültürünü, drag, gey, trans toplulukları ve dünyayı kasıp kavuran AIDS dalgasını anlatan POSE dizisi.

1982 yılında Porto Rikolu Hector Valle tarafından kurulan The House of Xtravaganza, faaliyetlerini günümüzde de sürdüren ünlü evlerden biri.

Kısacası, disko ışıklarıyla aydınlanan karanlık kulüplerde kendilerine geçici bir özgürlük alanı yaratan bu gençler sadece kendileri adına değil, kültür ve sanat dünyası için de tarih yazıyorlar. Bunu yaparken de benzersiz bir topluluk ve dayanışma ortamı yaratıyor, yaratıcılıklarını kullanıp kendilerini cesurca ifade ederken gerçek hayatın içinde bir kaçış ve özgürlük alanı yaratıyorlar. Hükümetin sağlık politikaları başta olmak üzere her alanda yok saydığı bireyler için bir toplumsal dayanışma ve güvenlik ağı oluşturuyorlar. Balolarda performans sergileyenlerin çoğu Afrika ve Latin kökenli gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve trans bireylerden oluşuyor. İşin asıl büyüleyici yanı ise, katılımcıların balolarda bireysel olarak değil “Ev” adı verilen topluluklar halinde yarışmaları. The House of Xtravaganza ve The House of Aviance tarihteki ünlü evlerden bazıları. Peki, bu evler nasıl oluşuyor? Yakut Orman’daki Molly gibi cinsel tercihleri yüzünden yuvalarından kovulan gençler büyük şehirde açlık ve yoklukla mücadele ederken, kendilerinden yaş ve deneyim olarak zengin “anneler” tarafından kabul edildikleri evlerde ‘seçilmiş ailelerin’ parçası oluyorlar. Biyolojik ailelerinin çocuklarını sokağa atmalarının birinci nedeni ‘önyargı’ ise, ikincisinin de ‘korku’ olduğunun altını çizmek gerekiyor; zira aileler çoğu zaman toplumun sapık ya da hasta olarak etiketlediği evlatları yüzünden kilise ve yaşadıkları toplum tarafından dışlanmaktan korkuyorlar. Neyse ki şanslı olanlar için bir yerlerde onları oldukları gibi, kendileri gibi kabul edip kucaklayan seçilmiş aileler ve ‘evler’ var. Hatta bu evlere dahil olan gençler katıldıkları evin adını seçilmiş soyadı olarak alıyorlar (örn. Venus Extravaganza, Kevin Aviance). Dolayısıyla ‘kendi olmamayı’ kabul edemeyenler tercihini otomatikman yapmış sayılıyor ve her ne pahasına olursa olsun, ‘kendi’ olabileceği bir yaşam kuruyor kendine. Tabii topluluğun da desteğiyle. Örneğin POSE dizisindeki “anne” Blanka, seçilmiş çocuklarının uyuşturucu ve seks işçiliğinden uzak kalmaları, mümkünse alanlarında eğitim almaları ve güvenli bir yaşam kurmaları için elinden geleni yapıyor.