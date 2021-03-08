K24 Logo

Vitrindekiler / Feminist mücadele için çeviri kaynaklar

Feminizm, toplumsal cinsiyet tartışmaları ve kadın mücadelesi için K24'ün önerdiği 12 temel çeviri kitap...

K24@e-postaHer Şey

08 Mart 2021 13:37

Suniti Namjoshi
Büyüklere Feminist Masallar
çev. Ebru Ak
Güldünya Yayınları
2019
208 s.

Judith Butler
Cinsiyet Belası:
Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi
çev. Başak Ertür
Metis Yayınları
2019, 7. baskı
248 s.

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser
Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi
çev. Feride Evren Sezer
Metis Yayınları
2013, 2. basım
192 s.

Judith Butler
Çöz(ül)en Cinsiyet
çev. Barış Engin Aksoy
2020
304 s.

Ursula K. Le Guin
Dünyanın Kıyısında Dans – Kelimeler, kadınlar, mekânlar üzerine düşünceler
çev. Seda Ersavcı
İthaki Yayınları
2018
456 s.

Eleştirel Feminizm Sözlüğü
hazırlayanlar: Helene Hirata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
çev. Gülnur Acar Savran
Dipnot Yayınları
2015
376 s.

Sara Ahmed
Feminist Bir Yaşam Sürmek
çev. Beyza Sumer Aydaş
Sel yayıncılık
2020
394 s.

Chimamanda Ngozi Adichie
Feminist Manifesto
Kadınların Özgürlüğü İçin 15 Madde
çev. Begüm Kovulmaz
Doğan Kitap
2019
128 s.
 
 
Bel Hooks
Feminizm Herkes İçindir – Tutkulu Politika
çev. Aysel Yıldırım, Berna Kurt, Ece Aydın, Şirin Özgün
BGST Yayınları
2012
146 s.
 
 
Val Plumwood
Feminizm ve Doğaya Hükmetmek
çev. Başak Ertür
Metis Yayınları
2020, 3. basım
288 s.
 
 
Simone de Beauvoir
İkinci Cinsiyet
çev. Gülnur Acar Savran
Koç Üniversitesi Yayınları
2019
2 cilt, 730 s. 

 
Sassa Buregren
Küçük Feministin Kitabı
çev. Ünzile Tekin
Güldünya Yayınları
2015
128 s.
 
YAZARIN TÜM YAZILARI

Önceki Yazı

Vitrindekiler / Feminist mücadele için kaynak kitaplar

Sonraki Yazı

"Sevgili Demir, bekle beni."

VitrindekilerVitrindekiler: Feminist Mücadele için çeviri kaynaklar

© Tüm hakları saklıdır.