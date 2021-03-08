Vitrindekiler / Feminist mücadele için kaynak kitaplar

Feminizm, toplumsal cinsiyet tartışmaları ve kadın mücadelesi için K24'ün önerdiği 12 temel kitap...
Gülnur Acar Savran
Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm için
Dipnot Yayınları
2020
376 s.
Alev Özkazanç
Bir Musibet:
Yeni Türkiye'de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset
Dipnot Yayınları
2020
332 s.
Emek, Beden, Aile / Türkiye'de Kadınlık Halleri
–Ferhunde Özbay'ın anısına–
Haz. Taylan Acar, Şema Özar
Katkılar: Aslı Çoban, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Faruk Keskin, İsmet Koç, Merve Kütük-Kuriş, Şemsa Özar, Taylan Acar, Z. Selen Artan-Bayhan, Zehra Yayla Enfiyeci, Zuhal Esra Bilir
2021
248 s.
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Feminizm
Editörler: Feryal Saygılıgil, Nacide Berber
Yazarlar: Meltem Ahıska • Necla Akgökçe • Feyza Akınerdem • Nı̇met Altıntaş • Semı̇ha Arı • Hazal Atay • Berfı̇n Atlı • Emel Uzun Avcı̇ • Ebru Aykut • Şule N. Aytaç (Torun) • Beyhan Uygun Aytemı̇z • Narı̇n Bağdatlı • Cemre Baytok • Nacı̇de Berber • Fatmagül Berktay • Beyza Bı̇lal • Melı̇ssa Bı̇lal • Aksu Bora • Hülya Bulut • Dı̇dem Ardalı Büyükarman • Delta Merı̇ç Candemı̇r • Funda Şenol Cantek • Duygu Ceylan • Rümeysa Çamderelı̇ • Sevı̇lay Çelenk • Ayşenur Değer • Seran Demı̇ral • Aynur Demı̇rdı̇rek • Lucie Drechselová • Selı̇n Çağatay • Gülşen Çakıl Dı̇nçer • Berna Ekal • Ferı̇de Eralp • Zeynep Ceren Eren • Emek Ergun • Nı̇sa Göksel • Hande Gülen • İlksen Gürsoy • Emı̇ne Hızır • Ruşen Işık • Suna Kafadar • Efı̇ Kanner • İlknur Yüksel Kaptanoğlu • Sevdagül Kasap • Fı̇lı̇z Kerestecı̇oğlu • İncı̇ Özkan Kerestecı̇oğlu • Bı̇rsen Talay Keşoğlu • Sı̇bel Kır • Zeynep Kutluata • Berrı̇n Koyuncu-Lorasdağı • Burcu Mutlu • Aylı̇n Özman • Sare Öztürk • Denı̇z Parlak • Nuray Sakarya • Cemran Öder • Şemsa Özar • Yasemı̇n Özgün • İlkay Özküralplı̇ • Ece Öztan • Seda Saluk • Suzan Saner • Gülnur Acar Savran • Feryal Saygılıgı̇l • Nükhet Sı̇rman • Ebru Soytemel • Ürün Şen Sönmez • Burcu Şentürk • İpek Tabur • Ülfet Taylı • Senem Tı̇muroğlu • Nagehan Tokdoğan • Başak Tuğ • Hı̇dayet Şefkatlı̇ Tuksal • Tülı̇n Ural • İlknur Üstün • Melda Yaman • Yelda Yücel • Şahı̇ka Yüksel • Yaprak Zı̇hnı̇oğlu
İletişim Yayınları
2020
880 s.
Aksu Bora
Feminizm Kendi Arasında
Ayizi Kitap
2011
208 s.
Alev Özkazanç
Feminizm ve Queer Kuram
Dipnot Yayınları
2021, 2. baskı
214 s.
Gülnur Acar Savran
Feminizm Yazıları – Kuramdan Politikaya
Dipnot Yayınları
2018
352 s.
Şirin Tekeli
Feminizmi Düşünmek
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2017
520 s.
Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları
Hazırlayanlar: Sema Kaygusuz, Deniz Gündoğan İbrişim
Katkılar: Damla Tezel, Erol Köroğlu, Ezgi Hamzaçebi, Fatih Altuğ, Fatmagül Berktay, Irvin Cemil Schick, Jale Özata Dirlikyapan, Meltem Gürle, Merin Sever, Özlem Öğüt Yazıcıoğlu, Senem Timuroğlu, Sevcan Tiftik, Şima İmşir, Tülin Ural
Metis Yayınları
2019
304 s.
Duygu Asena
Kadının Adı Yok
Doğan Kitap
2008, 72. baskı (ilk baskı 1987)
184 s.
Kadının Görünmeyen Emeği
hazırlayanlar: Gülnur Acar Savran, Nesrin Tura Demiryontan
Yordam Kitap
2020
208 s.
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