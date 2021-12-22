Vitrindekiler – 47

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Jean Baudrillard
Çaresiz Stratejiler
çev. Oğuz Adanır
Doğu-Batı Yayınları
Aralık 2021
(ilk baskı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
248 s.
Jorge Baron Biza
Çöl ve Tohumu
çev. Soykan Özyurt
Jaguar Kitap
Kasım 2021
240 s.
Ece Temelkuran
Hepberaber – Kalpsiz Bir Dünyaya İnat
Everest Yayınları
Aralık 2021
184 s.
Tobias Wolff
Hikâyemiz Burada Başlıyor
çev. Seda Ateş
Yüz Kitap
Aralık 2021
424 s.