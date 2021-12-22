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Vitrindekiler – 47

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

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22 Aralık 2021 12:23

Jean Baudrillard
Çaresiz Stratejiler
çev. Oğuz Adanır
Doğu-Batı Yayınları
Aralık 2021
(ilk baskı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
248 s.

Jorge Baron Biza
Çöl ve Tohumu
çev. Soykan Özyurt
Jaguar Kitap
Kasım 2021
240 s.

Erkekler Yalnızlıklar
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
Hikâyeler: Kadri Öztopçu, Melisa Kesmez, Sibel K. Türker, Mehmet Günsür, Tarık Buğra, Ayşegül Çelik, Pınar Kür, Başar Başarır , Ayfer Tunç, Behçet Çelik, Türker Armaner, Neslihan Önderoğlu, Murat Gülsoy, Türker Ayyıldız, Polat Özlüoğlu, Murat Özyaşar, Vüs’at O. Bener, Memduh Şevket Esendal, Ahmet Büke, Oktay Akbal, Selim İleri, Mehmet Bilâl Dede, Ömür İklim Demir, Cemil Kavukçu, Necati Cumalı, Ayşegül Devecioğlu, Uğur Nazlıcan , Ahmet Güntan, Doğu Yücel, Onur Çalı
Metis Yayınları
Aralık 2021
280 s.
 
 
Jessica Bruder
Göçebeler Diyarı: Yirmi Birinci Yüzyılda Amerika’da Hayatta Kalmak
çev. Burcu Denizci
İthaki Yayınları
Kasım 2021
272 s.

Ece Temelkuran
Hepberaber – Kalpsiz Bir Dünyaya İnat
Everest Yayınları
Aralık 2021
184 s.

Tobias Wolff
Hikâyemiz Burada Başlıyor
çev. Seda Ateş
Yüz Kitap
Aralık 2021
424 s.

Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm: Yeni Kuşak Çalışmalar
Derleyen: Y. Doğan Çetinkaya
Katkılar: Y. Doğan Çetinkaya, Y. Doğan Çetinkaya, İ. Arda Odabaşı, Stefo Benlisoy, Yaşar Tolga Cora, Bilge Seçkin Çetinkaya, Erol Ülker, Mehmet Ö. Alkan
İletişim Yayınları
Aralık 2021
248 s.
 
 
Margaret Atwood
Ölülerle Uzlaşmak
çev. Dost Körpe
Doğan Kitap
Aralık 2021
232 s.
 
 
Ümit Şenesen
Gençlerle Baş Başa: Sayıları Sevelim Sayalım
Yordam Kitap
Aralık 2021
112 s.
 

Wolfgang Amadeus Mozart
Sihirli Flüt
çev. Murat Kaymaz
Vakıfbank Kültür Yayınları
Aralık 2021
168 s.

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