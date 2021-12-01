Vitrindekiler – 44

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Dipesh Chakrabarty
Avrupa’yı Taşralaştırmak: Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık
çev. İlker Cörüt
Dergâh Yayınları
2021
420 s.
Bizans’ın Entelektüel Tarihi – Seçme Makaleler
yay. haz. Anthony Kaldellis, Niketas Siniossoglou
YKY
Kasım 2021
448 s.
Ergun Sibel Yücel, Marlene Schäfers
Ez Gazin Im – Bir Dengbêj Kadın
Aram Yayıncılık
Kasım 2021
François y. Doré
Hayvanların Kafasından Neler Geçiyor?
çev. Başak Bekişli
Alakarga Sanat yayınları
Kasım 2021
248 s.
Francesca Rigotti
Küçük Şeylerin Felsefesi
çev. Meryem Mine Çilingiroğlu
Notos Kitap
Kasım 2021
132 s.
Ayhan Aktar
Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları
Aras Yayıncılık
Kasım 2021
552 s.
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