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Vitrindekiler – 44

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

01 Aralık 2021 14:31

Dipesh Chakrabarty
Avrupa’yı Taşralaştırmak: Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık
çev. İlker Cörüt
Dergâh Yayınları
2021
420 s.

Bizans’ın Entelektüel Tarihi – Seçme Makaleler
yay. haz. Anthony Kaldellis, Niketas Siniossoglou
YKY
Kasım 2021
448 s.

Elisabeth Young-Bruehl
Çocuk Düşmanlığı:
Çocuklara Karşı Önyargıyla Yüzleşme
çev. Aksu Bora
İletişim Yayınları 
Kasım 2021
311 s.
 
 

Ergun Sibel Yücel, Marlene Schäfers
Ez Gazin Im – Bir Dengbêj Kadın
Aram Yayıncılık
Kasım 2021

François y. Doré
Hayvanların Kafasından Neler Geçiyor?
çev. Başak Bekişli
Alakarga Sanat yayınları
Kasım 2021
248 s.

İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar
Derleyen: Sevilay Çelenk
Katkılar: Todd Gitlin, Nicholas Garnham, Stuart Hall, Lawrence Grossberg, Douglas Kellner, Janice Peck, Christian Fuchs
Dipnot Yayınları
Kasım 2021
318 s.
 
 
Robert Greene
İnsan Doğasının Yasaları
çev. Füsun Doruker
Altın Kitaplar
Ekim 2021
696 s.

Francesca Rigotti
Küçük Şeylerin Felsefesi
çev. Meryem Mine Çilingiroğlu
Notos Kitap
Kasım 2021
132 s.

Elçin Macar
Patrik Bartholomeos – İmroz'dan İstanbul'a
Doğan Kitap
Kasım 2021
208 s.

 

Ayhan Aktar
Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları
Aras Yayıncılık
Kasım 2021
552 s.

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