Vitrindekiler – 38

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Andrew Wilson
Cinayet Ustası
çev. Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar
Ekim 2021
344 s.
Michael Löwy
Devrim Bir İmdat Frenidir: Walter Benjamin Üzerine Denemeler
çev. Alev Er
Sel Yayıncılık
Ekim 2021
116 s.
Mustafa Çevikdoğan
Geçecek Zaman
Can Yayınları
Ekim 2021
144 s.
Martin W. Lewis, Kären E. Wigen
Kıtalar Miti: Metacoğrafyanın Eleştirisi
çev. Emre Dikici
Monografi Yayınları
Ekim 2021
384 s.
Raphaël Meyssan
Komünün Lanetlileri
çev. Damla Kellecioğlu
Alfa Yayıncılık
2021
464 s.
Posthümanizm
Pasajlar Dergisi
Sayı 7
Genel yayın yönetmeni: Talha Dereci
Sayı editörü: Çağdaş Dedeoğlu
Sayı Bilim Kurulu: Nesrin Algan, Betül Çotuksöken, Serpil Opperman, Kaan H. Ökten, Ayten Alkan, Ömer Faik Anlı, Aysel Demir, Ebru Yetişkin, Bengi Akbulut, Sinan Akıllı, Jale Özata-Dirlikyapan, Muharrem Tütüncü, Başak Ağın, Hasan Aksakal, Fatma Aykanat, Can Batukan, Selcen Küçüküstel, Melike Şahinol, Yunus Tunçel, Ethemcan Turhan, Sezai Ozan Zeybek
2021
364 s.
Ayşe H. Köksal
Resim Heykel Müzesi: Bir Varoluş Öyküsü
İletişim Yayınları
Ekim 2021
307 s.
Isabel Wilkerson
Caste-Toplumda Kast Sistemi
çev. Kerime Dalyan
The Kitap Yayınları
Ekim 2021
392 s.
Seray Şahiner
Ülker Abla
Everest Yayınları
Ekim 2021
160 s.