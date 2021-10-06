Vitrindekiler – 36

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Sefa Kaplan
Ahmet Hamdi Tanpınar Sözlüğü
Holden Kitap
Ekim 2021
352 s.
Erdinç Akkoyunlu
Babamın Cinayet Defteri
Notos Kitap
Ağustos 2021
320 s.
Juan Carlos Onetti
Ceset Toplayıcı
çev. Soykan Özyurt
Alef Yayınları
Eylül 2021
288 s.
Okakuro Kakuzo
Çay Kitabı
çev. Arzu Altınanıt
Çınar Yayınları
Eylül 2021
104 s.
Cem Tunçer
Juvenil
Holden Kitap
2021
240 s.
Liah Greenfeld
Milliyetçilik: Bir Kısa Tarih
çev. Abdullah Yılmaz
Eylül 2021
160 s.
Enis Cevdet
Mübarek Mahluk Efendi
Kara Karga Yayınları
2021
200 s.
Paolo Colombo
Ne Uykuda Ne Suda / Not in Sleep Nor in Water
çev. Nilüfer Kuyaş
Kıraathane kitapları
Eylül 2021
54 s.
Jeremy Waldron
Nefret Söylemindeki Zarar
çev. Zübeyde Karadağ Thorpe
Fol Kitap
2021
280 s.
Sedat Anar
Sokağın Sesleri: Osmanlı'dan Günümüze Sokak Müziği
İletişim Yayınları
Eylül 2021
184 s.
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