Susan Stewart: “Şiirin değeri bizim ondan anladığımız şeye bağlıdır.”

Ahmet Güntan: Şiirini 1983 yılından beri takip ediyorum, yol boyunca kafamda oluşan soruların cevaplarını seninle yapılmış çeşitli söyleşilerle Şiir ve Duyuların Yazgısı [Poetry and the Fate of the Senses (2002)] kitabında buldum. Bu yüzden bu söyleşide yalnızca seni Türk okuruna tanıtmama yardımcı olacak soruları soracağım.

Ahmet Güntan: Bir akademisyensin. Form, kültür, estetik, temsil, şiir üstüne kitaplar yazdın: Yazma Suçları [Crimes of Writing (1991)], Özlem Üzerine [On Longing (1993)], Şiir ve Duyuların Yazgısı [Poetry and the Fate of the Senses (2002)], Açık Stüdyo [The Open Studio (2005)], Şairin Özgürlüğü: Yapmak Üzerine Bir Defter [The Poet’s Freedom: A Notebook on Making (2011)], son olarak da Kalıntılardan Çıkan Ders: Batı Kültüründe Anlam ve Malzeme [The Ruins Lesson: Meaning and Material in Western Culture (2020)]. Şiirini kolaylıkla “lirik” olarak adlandırabiliriz, fakat şiirlerdeki araştırmacı, düşünceye dalmış tavır, sanırım, şiirini daha çok Nezval’in tanımladığı anlamıyla “antilirik” kategorisine yakınlaştırıyor – şiirler boyunca devam eden mantıksal bir gayret. Bu, Gece Kuşu şiirinde çevresel görüş (periferik bakış) oluyor. Korkuluk şiirinde bizim orada olmadığımız zaman şeylerin nasıl varolduğu oluyor. Baharda Kır şiirinde yağmura yatay bir ayna tutup “Orada / çizilmiş çizgilerin / hızlanarak, bulanık / tekrarı”nı görüyorsun ki bu bence dahiyane bir şey. Bu tavır akademisyen olmandan mı besleniyor? Şairi akademisyenin entelektüel saldırılarından nasıl koruyorsun? Bunun için bulduğun bazı zihinsel egzersizler var mı?