Vitrindekiler – 33

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Ahmet Tulgar
Arzunun Serbest Dolaşımı
İletişim Yayınları
Eylül 2021
138 s.
Francisco J. Ayala
Ben Maymun muyum?
Evrim Hakkında Altı Büyük Soru
çev. Ferit Burak Aydar
2021
88 s.
Meline Toumani
Bir Varmış Bir Yokmuş
Türkler ile Ermeniler Nefret ile İhtimaller Arasında Bir Yolculuk
çev. Zeynel Can Gündoğdu, Altuğ Yılmaz
Aras Yayıncılık
Eylül 2021
Büyük boy, 320 s.
Deniz Gezgin
Bitki Mitosları
Pinhan Yayıncılık
Eylül 2021
336 s.