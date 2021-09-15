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Vitrindekiler – 33

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

15 Eylül 2021 12:06

Ahmet Tulgar
Arzunun Serbest Dolaşımı
İletişim Yayınları
Eylül 2021
138 s.

Francisco J. Ayala
Ben Maymun muyum?
Evrim Hakkında Altı Büyük Soru
çev. Ferit Burak Aydar
2021
88 s.

Meline Toumani
Bir Varmış Bir Yokmuş
Türkler ile Ermeniler Nefret ile İhtimaller Arasında Bir Yolculuk
çev. Zeynel Can Gündoğdu, Altuğ Yılmaz
Aras Yayıncılık
Eylül 2021
Büyük boy, 320 s.

Deniz Gezgin
Bitki Mitosları
Pinhan Yayıncılık
Eylül 2021
336 s.

İpek Türeli
İstanbul Açık Şehir
Kentsel Modernitenin Endişelerini Sergilemek
Metis Yayınları
Eylül 2021
256 s.
 
 
Robert Graves
Kont Belisarios
çev. Deniz Betil
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2021
528 s.
 
 
Ezra Pound
Kültür Rehberi
çev. Kemal Atakay
Ketebe Yayınları
2021
372 s.
 
 
Evrim Kuran
Onlar Göçtü Buradan – Türkiye'nin Yeni Göç Nesli
Mundi Kitap
Eylül 2021
96 s.
 
 
Lucia Berlin
Temizlikçi Kadınlar için Bir El Kitabı
çev. Aylin Ülçer
Siren Yayınları
Eylül 2021
432 s.
 
 
Naomi Klein
Yanıyoruz – Yeşil Yeni Düzen Üzerine (Ateşli) Fikirler
çev. Elif Sema Mutlu
Doğan Kitap
352 s.
 
 
 
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