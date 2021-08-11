Vitrindekiler – 29

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Orhan Kahyaoğlu
Duru, Derin, Çıplak: Anouar Brahem Müziği
Yørt Kitap
2021
128 s.
Annie Denton Cridge
Erkek Hakları ya da Bir Kadının Rüyası
çev. Neval Görceğiz Güler
Fihrist Kitap
Ağustos 2021
124 s.
Norman Ohler
Harro ile Libertas: Bir Aşk ve Direniş Hikâyesi
çev. Tanıl Bora
İletişim Yayınları
Ağustos 2021
376 s.
A. Muhibbe Darga
Kazı Başkanının Karavanası – Arkeolojinin Delikanlısından Yemek Tarifleri
YKY
Temmuz 2021
128 s.