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Vitrindekiler – 29

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

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11 Ağustos 2021 11:08

Orhan Kahyaoğlu
Duru, Derin, Çıplak: Anouar Brahem Müziği
Yørt Kitap
2021
128 s.

Annie Denton Cridge
Erkek Hakları ya da Bir Kadının Rüyası
çev. Neval Görceğiz Güler
Fihrist Kitap
Ağustos 2021
124 s.

Norman Ohler
Harro ile Libertas: Bir Aşk ve Direniş Hikâyesi
çev. Tanıl Bora
İletişim Yayınları
Ağustos 2021
376 s.

A. Muhibbe Darga
Kazı Başkanının Karavanası – Arkeolojinin Delikanlısından Yemek Tarifleri
YKY
Temmuz 2021
128 s.

Gaetano Mosca
Mafya Nedir?
19. yüzyıl sonu İtalya'sından sosyolojik bir analiz
çev. Onur Öztürk
Metropolis Kitap
Ağustos 2021
80 s.



Leonardo Sciascia
Majorana Kayıp
çev. Merih Cemal Taymaz
Dipnot Yayınları
Ağustos 2021
152 s.
 
 
Jilber Barutçiyan
Makro Mantarlar
Ginko Bilim
Ağustos 2021
renkli, 328 s.
 
 
Halide Edib Adıvar
Mevut Hüküm
Sonsöz: Fatih Altuğ
Can Yayınları
Ağustos 2021
248 s.
 
 
Derleyen: Onur Eylül Kara
Katkılar: Şükrü Argın, Ali Artun, Mustafa Çağlar Atmaca, Eylem Canaslan, Özge Çelikaslan ve Alper Şen, Gülsüm Depeli, Toros Güneş Esgün, Beliz Güçbilmez, Can Gündüz, Ahmet Gürata, Fulden İbrahimhakkıoğlu, Emre Koyuncu, Barış Mücen, Oktay Özel, Mehmet Şiray, Özgür Taburoğlu, Latif Yılmaz, Hakan Yücefer
İletişim Yayınları
Ağustos 2021
352 s.
 
 
Umudun Mahremleştirilmesi: Ernst Bloch ve Ütopyanın Geleceği
derleyenler: Peter Thompson, Slavoj Žižek
çev. Çağatay Özyürek, Mustafa Yalçınkaya
Ayrıntı Yayınları
2021
368 s.
 
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