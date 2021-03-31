Vitrindekiler – 13

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Ian Angus
Antroposen'le Yüzleşmek
Fosil Kapitalizm ve Dünya Sisteminin Krizi
çev. Nuray Onuk
Marx-21
2021
320 s.
Allan Megill
Aşırılığın Peygamberleri
Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida
çev. Tuncay Birkan
Metis Yayınları
2021
Pierre Bourdieu
Homo Academicus
çev. Nazlı Ökten, Arzu Nilay Kocasu, Eren Gülbey
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2021
300 s.
Mark T. Mustian
Jandarma
çev. Maral Cavak Fuchs
Aras Yayıncılık
2021
320 s.
Vigdis Hjorth
Miras
çev. Dilek Başak
Siren Yayınları
2021
309 s.
Cem Doğan
"Öteki" Modernleşme:
İstanbul'da Gündelik Hayat, Toplumsal Cinsiyet ve Marjinalitenin Sınırları (1830-1930)
Kitabevi Yayınları
2021
319 s.
Caleb Everett
Sayılar ve Türümüze Katkıları
çev. Can Evren Topaktaş
Kolektif Kitap
2021
258 s.
Günther Anders
Umutsuzsam Bana Ne! Değilmişim Gibi Devam!
çev. Hüseyin Ertürk
İthaki Yayınları
2021
496 s.
Ayşe Özlem İnci
Yerin Dibinden Geliyorum
İletişim Yayınları
2021
97 s.
Tülin Ural
Yerli ve Milli Sırlar
Modern Türkiye'ye Edebiyat Üzerinden Bakışlar
Alfa Yayınları
2021
209 s.
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