Vitrindekiler – 12

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Barış Müstecaplıoğlu
Ahtapotun Rüyası
Doğan Kitap
2021
224 s.
Mustafa Kutlu
Akıntıya Karşı
Dergâh Yayınları
2021
147 s.
Douglas Hofstadter, Daniel C. Dennett
Aklın G'özü
Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler
çev. Füsun Doruker
Alfa Yayınları
2021 (Alfa Yayınlarında 1. baskı)
600 s.
Bejan Matur
Dünya Güzeldir Hâlâ
Everest Yayınları
2021
80 s.
Fabian Toulmé
Hakim'in Yolculuğu – 2
Türkiye'den Yunanistan'a
çev. Damla Kellecioğlu
Desen Yayıncılık
2021
264 s., büyük boy, renkli
Gertrude Stein
Hassas Düğmeler
Nesneler – Gıda – Odalar
çev. Yasin Öner
Dedalus Kitap
2021
78 s.
Carole D'Yvoire
Hayatımdaki Tüm Mutluluğu Sana Borçluyum – Leonard ve Virginia Woolf
çev. Gizem Şakar
Kırmızı Kedi Yayınevi
2021
176 s.
Rosi Braidotti
İnsan Sonrası Bilgi
çev. Seyran Sam, Eda Çaça
Kolektif Kitap
232 s.
2021
David Graeber
Tırışkadan İşler
çev. Burak Esen
Everest Yayınları
2021
416 s.
Orhan Pamuk
Veba Geceleri
YKY
2021
544 s.
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