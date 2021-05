GULYABANİ MANİFESTOSU

dolar şiiri öldüremez. salgın şiiri öldüremez. virüs şiiri öldüremez. siyaset şiiri öldüremez. trump şiiri öldüremez. trump’ın damadı şiiri öldüremez. masterşef şiiri öldüremez. trafik şiiri öldüremez. fetö şiiri öldüremez. enflasyon şiiri öldüremez. sokağa çıkma yasağı şiiri öldüremez. silivri şiiri öldüremez. edirne cezaevi şiiri öldüremez. jes’ler şiiri öldüremez. altın arayıcıları şiiri öldüremez. toki şiiri öldüremez. hes’ler şiiri öldüremez. iş makineleri şiiri öldüremez. açlık şiiri öldüremez. katliam şiiri öldüremez. drone’lar şiiri öldüremez. baskı şiiri öldüremez. savaş şiiri öldüremez. otobanlar şiiri öldüremez. televizyon şiiri öldüremez. twitter şiiri öldüremez. tsunami şiiri öldüremez. trt şiiri öldüremez. whatsapp şiiri öldüremez. “şiir gulyabanidir, ölmez.”* gul-i beyabani, çöl hortlağı. şiir direnir. kimse dönüp ona bakmadığı zaman bile yaşar, güçlenir. basıldığı kâğıdın cinsi şiirin sesini kısmaz. cafcafsız kapak şiirin zekâsını azaltmaz. şiir kitapçı raflarına girmiyor diye karalar bağlamaz. yolunu bulur, direnir. şairler varsa şiir var. şiir, 160. Kilometre’de direnmeye devam edecek. yeni şartlarda, yeni bir dizide. çoğu genç şairlerin ilk kitapları olmak üzere yeni şiir kitapları özel bir tasarımla 160. Kilometre’nin GULYABANİ dizisinde. şairler var, şiir direniyor. izciyiz biz.

dizi editörleri Ömer Şişman, Ahmet Güntan

*seyhan erözçelik

SUDE ÖZTÜRK

SINIRI GEÇMEK ÜZEREYİM'den

sular akar

tüm insanların yorgun olduğu bir zaman,

bir sabah.

bildikçe heyecanı kalmıyor yaşamanın.

şaşırt beni.

bana türkiyenin başkentinin neden ankara olduğundan, ağrı dağı’nın

ağrı’da olmadığından, saatler değil sıhhatler olsundan bahset.

eşek hoşafı ben seni anlamıyorum uğur.

anlamama yardım etme. basitliğini anlamıyorum.

tren raylarına uzanmışsın da yaklaşan tren arıza yapmış gibi.

atlamaya karar vermişken köprünün altında kalmak gibi

ne fark etti deme, aynı hissetmedin, gebertirim seni.

tüm insanların iyi hissetmek istediği bir zaman,

bir akşamüstü.

şarap, leonard cohen ve kokun.

günün en sevmediğim saati.

her şeyin mükemmel durduğu, güneşin poz verdiği, camları

açtığın ve intiharı düşünmediğin.

kimse kimseyi o kadar da sevmezdi akşamüstü.

isyanlar bu vakitte çıkardı.

akşama kadar, yaşamak için bir sebebin vardı.

bir bireye, bir görüşe, bir devlete bağlamadığın umut.

illa ki bitecekti. soyunmak için hala bir hevesin vardı.

bu sefer bir bireye bağladığın.

tüm insanların çıplak olduğu bir zaman,

bir gece.

köprüden önce son çıkış.

batarken nefes alamaman acıtır, çıkarken nefes alman acıtır.

zaman acıtır. gece acıtır. hece acıtır.

ses acıtır. sessizlik acıtır.

yediğin tekmeler acıtır. yediğin biberler acıdır.

gereken her zaman gerektiği için gerekir de gerekmediğinde bir hiçtir.

bizim gibi.

öpülmeye alışmış dudaklarla kurulan diyaloglar

çift kişilik değildir.

karanlıkta kimi istersen bulabilirsin,

nereye gitmek istersen gidebilirsin.

geceydi ve yalnız kalmalıydın.

günlerce koşsan da yetişemezdin.

her şey yitip gitti. köprüden atlamalıydın.

DONAT BAYER

EYÜP’ten

Askerin Rüyasında Nicolai F.’nin

Bas Gitarı Eşliğinde Söylediği Şarkı

Yanan ev birinin

–kapısı penceresi–

İçinden

baktığı

Düşen sürahi

–ağzı gövdesi–

Yanan ev

–çatısı–

Birinin önünden geçtiği

Asılı ceket

–yakası kolu–

Yanan evin

Yaktığı adalet

–isi dumanı–

Bakanın yandığı

–sesi–

Annesiz büyüyeceğime

Yanan evle yanıp giderim

Diyen çocuk

–yüzü gözü–

Bizimdir

LİMAN MEHMETCİHAT

KILLER INSTINCT OF UNDERDOGS’tan

ırmak konuştu

Güzel ırmak beni böyle isimlendirdi:

Güzel insan.

Çiçekli giymem beni korudu. Bununla birlikte,

Birtakım soruların musallat olduğunu da görür gibiyim.

Çöplerim beni akladı. Herkesten önce ulaşıp

Yok etmiştim. Güzel insanlık olarak

Köpeklere ton balığı attığım ortaya çıktı

Teneke kutularda.

Beni yakalatma. Çünkü ben bir Nef’i’yim

Balıklara gittim ve bir daha gelmedim

Tabiatım kırıldı

İçinden gizli atomlarım çıktı.

Aşka uzattığım paketten

Şiirlerim taşıtlarla dolu.

Arındığım deri, çok kuzu derisi kaldı yanımda. Ve başka bir deri

öremem.

Eskiyi özlemiyorum, kâhin değilim

Eski komşular gibi değilim ben

Bir gazete parçasıyla ben bir miyim.

Ben geceyi kollayan bir gypsyyim

İyimser ve süslü bir pagan

Parçalarının toplamından daha küçük

Ya da daha zayıf diyelim bana

Bir verimsizlik bir sürtünme

Bir kayıp bir kaçak

Overdose, underdog. Bir güzel ırmak, güzel insan diye

Sesleniyor.

Tinerci çocuklar kiremit rengi kanallarda yüzüyor.

Parçalarımdan birkaçı.

Rindler –şu ölenler–

Aklımdan çıkmıyor.

Rindane bir yaşam hâlâ mümkün mü?

Mümkün, mavnalarda.

FATMA NUR TÜRK

LADY PAPA’dan

KARIŞIK BAĞLANMA

yavaş yavaş her şeyden

ama her çimenden her pencereden her tatilden

korkuyordun.

çırptığın ısparta halısından uçuşan

güneşe asılı tozlardan

bile korkuyorsun.

daha önce rastladım galiba

özellikle okuduğum bir fablda geçen

bahçe kapısını sen

açık bırakıyordun.

nereye kaçıyorsun

ayaklarını sürüye sürüye

hangi adı takıp kendine

avuç içi çizgilerini falçata ile kazıyorsun

bitmekte olan bir kutu sütün içinde

besleyip büyütmüşler seni

biliyorum

dedeler, babalar, amcalar doyduktan sonra

kim bilir kimden arta kalan aldığın nefes

sana çıkan dünya dönmüyormuş

hareket ediyormuş bulutların sadece

duyuyorum

damlayan musluk

gitmelisin diyor

kırık çıkan bardak seti

sessizliğiyle onaylıyor

telvesi kurumuş kahve fincanları

hadi durma, durma hadi çabuk

neredeyse senin kadar

anlamıyor muyuz korktuğunu.

inanmak için zapping sırasına girenler

bir ömür beklemekten varis büyütenler

en yakınlarının tesellisini

en yakınlarının gözlerinin akında

onlar çatlayıp morlaşan damarlar

güvenli-güvensiz

kaygılı-kararsız

ya da karışık bağlanma– seninki gibi bir çizik

kızlar daha hassastır

evet bu gerçekten fuckin’ bullshit

böylece kaç elma kabuğu bükülerek

bana doğru katlanmıştır

korkmasan da sayamazdım.

aşağıdan geçen suratları tanıyordun

– baston şemsiyeliler

yukarıdan, hep biraz geriden bakanları da

aynı anda birkaç yerde bulunamazsan

anılarını taşıyamazsan, isimler silinmezse

daima korkuyorsun

mutfak fayanslarında vites değiştirirken mesela

sonra çat diye geçmişte, parliament sinema kulübünde

korkarsın

seni takip eden adamın tekinden saklanırken şu anda, markette

sonra birden antik dünya haritalarının içinde, kayıp bir ülkede

korkardın

paslanıp çürüyen güvertene isyan ediyorsun, kaptansın, kendi geminden

korkacaksın.

HAMDİ OĞULHAN TÜNAY

CANDY VE PETER’den

benim parlak fikirlerim

beni arayıp

günümün nasıl geçtiğini sordu

iyi dedim

genelde hep iyi geçer günlerim

sormamama rağmen kendi gününü anlattı

ve sonunda

kısacası freni patlamış bir araba gibi olduğunu söyledi

evet dedim bazı günler öyledir

ama el frenini unutmamalısın

çoğu zaman büyük bir kurtarıcıdır

AHMET GÜNTAN

HİTAPLAR.’dan

15. Hitap.

Eşinin Deli Dumrul’a hitabı.

EVET, SÜTÜNÜ BEN DEĞİL [ İA ] İLK ANAN

VERDİ SANA.

AMA

[ DA ] DÜNYA ACISINI SEN GÖRMEYESİN,

HEPİMİZİN TATTIĞINI SEN TATMAYASIN,

ŞEN KALASIN ŞATIR KALASIN

DİYE

SENİN [ KA ] KADIN ANAN OLAN BENİM.

Dumrul’um, [ DŞ ] Deli Şişiniğim, yanından bir an

ayrılmak istemediğim, kurbanın olurum, bak kuşlar.

Seni ilk gördüğümde yedi kat yabancıydın,

ayakların hiç yürümemiş yiğit [ EA ] Erkek Ayağıydı

ki Sen yürüme, ben yürürüm dedim hemen,

ellerin hiç kullanılmamış yiğit [ EE ] Erkek Eliydi

ki Ben tutarım, sen kullanma o elleri, yıpranmasın

dedim hemen, kurbanın olurum, bak kuşlar.

Yeter ki o beni alsın dedim, çadırının karanlığına

[ TD ] Tutan Direk yapsın, benden hiç ama hiç hiç -

hiç kopmasın, ayrılmasın, bu [ KD ] Koca Dünya ki

korkutur beni, saran kollarında onunla bir olayım,

o bana [ EA ] Erkek Ana olsun, ben ona [ KA ] Kadın Ana

olayım, dölünden bize iki kardeş doğurayım,

bırak buyruğun içinde kalıp sana tutunayım,

yiğidim o [ KD ] Koca Dünyayı gösterme bana,

kurbanın olurum, bak kuşlar.

BEN SENİN KENDİNİ KULLANMAMIŞLIĞINI

SEVDİKÇE DUYDUM MÜZİĞİ, ŞAİRİN SESİNİ.

İNSAN ANNE OLABİLDİĞİ

KADAR İNSAN OLUYOR.

Dumrul’um, [ DŞ ] Deli Şişiniğim, günahsızım,

[ SS ] Saf Sırtlanım, kalın enselim. Seni gördüğüm

anda Kurbanın olurum döküldü dilimden,

olurum,

yeter ki sen düşürme elinden o [ PK ] Parlak Kadehi,

o yalnız senin değil ikimizin el değmemişliği, ikimize

ait olan erdenlik, bizde pazulu yiğit gibi yâr olmaz,

yiğidi deşip soru sorulmaz, bak kuşlar.

İlk gece Acaba dedim,

Şimdi öpsem sabaha hatırlar mı, o kadar bir saflığın

[ İS ] İlk Sahibiydin ki o sayede sonra ben sana

bütün yönleri rüzgârları öğrettim. Kuzeyden esene

Yıldız, güneyden esene Kıble, batıdan esene Günbatısı,

doğudan esene Gündoğusu denir, kuzeydoğudan Poyraz,

güneybatıdan Lodos eser, Karayel kuzeybatı,

Keşişleme güneydoğu.

Kuru çayın üstüne

o köprüyü ben yaptım, harcı ben kardım, çeliği ben gerdim,

İşte varılacak yer dedim, buraya Burası, oraya Karşısı dedim,

o gün seni yıkadım giydirdim, o sandalyeyi ben taşıdım

köprü başına, ben oturttum seni oraya, keseyi ben verdim

eline, boy boylar, soy soylar, sen ölme, ben veririm canımı

Azrail’e, yeter ki sen düşürme elinden o [ PK ] Parlak Kadehi.

Allah’ım, değiştir fikrini,

bu yiğit bana ana olmuştur, ben ona ana olmuşumdur,

bir [ TK ] Tam Küre olmuşuzdur, bütün noktaları merkezden

aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim, anlaşılmayacak

bir konu değil.

•