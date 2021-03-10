Vitrindekiler – 10

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Gaye Boralıoğlu
Alâmetler Kitabı
İletişim Yayınları
2021
139 s.
Adil Yasin Özben
Dedektif
Bilgi Yayınları
2021
488 s.
Srećko Horvat
Gelecekten Gelen Şiir
– Küresel özgürleşme hareketi neden uygarlığımızın son fırsatı?
çev. M. Taha Tunç
Kolektif Kitap
2021
190 s.
Ali Avcu
Hasan – Yaşanmamış Yılların Yaşanmış Öyküsü
Toplumsal Yayıncılık
2021
28 s.
Karşı Salgın
derleyen: Ozan Eren
Ayrıntı Yayınları
2021
208 s.
Wilkie Collins, Arthur Morrison, Anna Katharine Green, William Hope Hodgson, Ernest Bramah, Susan Glaspell
Klasik Polisiye Öyküler
çev. Kerem Burhan Topçu, Leyla Esen, F. Cihan Akkartal, Utku Oktay
Çınar Yayınları
2021
203 s.
Sefa Kaplan
Oğuz Atay Sözlüğü
Holden Kitap
2021
134 s.
Ian McEwan
Siyah Köpekler
çev. Ufuk Boran Kaptan
YKY
2021
144 s.
John Le Carré
Smiley'nin İnsanları
çev. Canan Yaner
Kırmızı Kedi Yayınları
2021
432 s.
Kevin Barry
Tanca'ya Gece Feribotu
çev. Begüm Kovulmaz
Harfa Yayınları
2021
232 s.
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