Tatlısu balıkları ve David Foster Wallace

1987 yılında, henüz 25 yaşındayken basılan yaklaşık 500 sayfalık ilk romanı The Broom of the Systemile hem okuyucuların hem eleştirmenlerin ilgisini çekmiş, mizah ile zekânın özgün bir sentezi, olağanüstü bir yetenek olarak lanse edilmişti. Kısa hikâyelerinden oluşan ikinci kitabı Girl with Curious Hair’den sonra kurmaca fikirlerinin tükendiğini düşünerek yeniden depresif bir döneme girecekti. Ama imdadına kolej yıllarında babasının felsefe derslerinde mutlu olduğu anlar yetişecek ve Wallace tam burslu bir şekilde Harvard’da felsefe eğitimine başlayacaktı. Böylece hem içine düştüğü girdaba yeni sorularla yaklaşabilecek hem de kurmaca için yeni fikirler üretebilecekti. Ama işler beklediği gibi gitmiyor, yaptığı her eylemle boşa kürek çektiğini haykıran zihnindeki ses susmuyordu bir türlü. Yeniden uyuşturucuya başlamıştı. En nihayetinde depresyon o kadar içinden çıkılmaz bir hal almıştı ki, Wallace bir klinikte bir süre gözetim altında tutulmuştu. Her şeyi aşırı olan Wallace’ın klinikten çıktıktan sonraki toparlanma süreci de çok hızlı olacaktı. Çıkar çıkmaz yeniden yazmaya başlamıştı, ama bu sefer hedefi çok büyüktü, opus magnum’u üzerinde çalışıyordu, Yemeden içmeden kesilmiş bir vaziyette. 90 sayfa dipnot içeren, yaklaşık 1.100 sayfalık romanında bugüne kadar yaşadığı her şeyi anlatacak ve belki de beklenen o büyük Amerikan romanını yazacaktı; İçinde Amerikan futbolu, uyuşturucu, seks, tenis, matematik, bağımlılık, televizyon, filmler ve diziler, boşa geçirilen saatler, eğlence peşinde koşan ama bula bula yalnızlık bulan insanların olduğu bir çeşit ansiklopediydi bu tuhaf yapıt.