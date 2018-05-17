Orhan Kemal Roman Armağanı, Seray Şahiner'in oldu

Bu yıl 47’ncisi verilen Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, Kul adlı romanıyla Seray Şahiner oldu.

Orhan Kemal Roman Armağanı’nın Seçici Kurul’u, Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşuyor. Ödül, “çağdaş bir dil ve anlatım gücünün varlığı, toplumun, bireyin sorunlarını konu edinme yükümlülüğü, Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüne karşıt ve ona aykırı olmamak koşuluyla her dalda genel roman anlayışının gerekli örgüsünün sağlanmış ve bu bilinçle yazılmış” eserleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Seçici Kurul, Seray Şahiner’in romanını, “kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşünü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını, topluma hâkim olan çeşitli söylemlerden, ideoloji ve inançlardan nasıl etkilendiğini, bu etkileri kişiselleştirip aradan kendi yolunu bulmaya çalışışını, bu etkilerden kurtulamayışını ama gene de teslim olmayışını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle” ödüle değer gördüğünü açıkladı.

Seray Şahiner, ödülü 1 Haziran’da Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle alacak. Şahiner, daha önce Hanımların Dikkatine adlı kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, Tatbikat Sahnesi’nce sahnelenen Antabus ile de Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.

Orhan Kemal Roman Armağanı’nı geçen yıl, Unutkan Ayna adlı kitabıyla Gürsel Korat kazanmıştı. Ödüle daha önce değer görülen isimler arasında Yılmaz Güney, Çetin Altan, Sevgi Soysal, Vedat Türkali, Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Necati Cumalı ve Hasan Ali Toptaş da bulunuyor. (K24)