Dünyanın Kasım’a ve Sema Aslan’a görünüşü

İlk romanın Kozalak (2012) ile Dünyanın Kasım’a Görünüşü (2021) arasında “nispeten” uzun bir zaman var. O aralıkta üç çocuk kitabı yazdın tabii. Şehrin Göbeğini Bulamıyorum (2017), Topur’daki Dünya (2019), Galiba Hışırdıyorum! (2020). Hepsini bütün olarak değerlendirdiğimde, her kitabında cinsiyet, kimlik, sınıf, kent, toplum, ekoloji ekseninde bir meram görmek mümkün. Saçaklanıyor, çoğalıyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Bunları daha çok son romanın özelinde konuşacağız ama, öncesinde merak ettiğim, sana yazdıranın ne olduğu. Tetikleyen, kışkırtan ve kâğıt-kalemle ya da klavyeyle buluşturan ne/neler? O “öz” ya da “çekirdek”?

Yazarak ve yazarken düşünebilen biriyim; varlığından haberdar olmadığım bağlantılar, orada durduğunu bilmediğim seslenişler yazarken açığa çıkıyor. Ama bu zaten böyle olsa gerek. Yine de bu kitapların her biri için geçerli olabilecek bir şeyden söz edebilirim: Hepsinin tam da yazıldıkları dönem, hayatımda bir karşılığı vardı. Kozalak, kızımın yemekle ilişkisinin beni hırpaladığı, benim de kızımı hırpaladığım dönemde, çocuğumun bedeninin sınırlarını, kendi çizdiği sınırları görmem ve kabul etmem gerektiği uyanışıyla yazıldı. Beden meselesi, başkasının bedeni meselesi, benim bedenimden doğan başkasının bedeni meselesi o sıralar biricik meselemdi ve yol alabilmem için yazmam gerekiyordu. Bir kurgu metin yazacağımı bilmezdim – öncesinde düşündüğüm bir şey değildi. Ya da diyelim, yazıyla ilişkimi bir form, bir bağlam içinde değerlendirmemiştim. Yazı, sadece vardı. Belki bu nedenle, meselemde yol alırken girdiğim yol benim için şaşırtıcı oldu; onunla ne yapacağımı bilemedim.

Bir öz mü, bir çekirdek mi bu elimizdeki? Filmmor Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde gösterilen Maria Victoria Menis’in Karanlık Kutu isimli filminde kameranın bakışından, yargılayan bakıştan uzakta, açıkça kendinin sınırlarında yaşayan bir kadını izleriz. Yönetmen sükûnet içinde bir şey gösterir bize: Kalabalık ailenin yaşadığı evin tüm işini bir başına yapan, çocukların her birinin ihtiyacına yetişen, tek bir gün içinde tek bir kişinin halledemeyeceği işin bütününü, üstelik yüzünde belli belirsiz bir memnuniyetle tek başına gören bu kadın, gece herkes uyuduktan sonra kitabını okur. Kendi sınırlarına çekilir. Biz de sanki kadının ta kendisiymişiz gibi tam o anda dinlendiğimizi, üstümüzden yükün ve beden yorgunluğunun kalktığını, kendimizi duymak ve dinlemek için nihayet uygun bir an bulabildiğimizi hissederiz. Bu esnada abartılı tek bir jest görmeyiz. Galiba öz bu. Kendi sınırlarına çekilebilme ihtimali.

Baştan sona sadece sezgilerimle hareket ettim. Ortaya çıkan yapıya sonradan dönüp baktım ve ben de o anda gördüm hikâyeye sızanları. Her seferinde böyle oldu.

Çocuk kitapları ve Dünyanın Kasım’a Görünüşü üzerinden konuşacak olursam, mekân meselesine bakarken beni durduran her ne idiyse, çocuk kitaplarının ortaya çıkmasını sağlayan da oydu. Bu zihinsel ve duygusal süreç meğer formu aradığım süreçmiş. Bir seslenişe ihtiyaç duyuyordum. Tüm dünyanın aynı anda söyleyeceği bir ad, bir sözcük. Bu seslenişi kuramadığımı ve kuramayacağımı düşündüğümde ve bir anlamda ondan kaçtığımda, tüm dünyanın aynı anda çıkaracağı sese değil, kendi iç sesime döndüm. Sezgisel bir kararla odaklanmaktan uzaklaşıp dalgınlığa yaklaşmayı seçtiğim bu dönemde, aslında çocuklar için yazılmamış olan çocuk kitapları çıktı ortaya. Yani formu, doğrudan doğruya meseleyle ilişkim belirledi. Nihayet çocuk kitaplarının üçü yan yana geldiğinde bulduğum, tüm dünyanın aynı anda çıkaracağını beklediğim sese bakma kuvveti oldu. O noktada Kasım’ın hikâyesini yeniden yazabileceğimi, zaten bunca zaman ona hazırlandığımı, odaklanmış gözden uzaklaşmanın ve dalgınlığa yaklaşmanın, yöntemin kendisi olduğunu anladım. Bu elbette yapıyı da etkiledi. Biraz muğlak, keskin çizgilerden ve açık detaylardan uzak, rüya bulanıklığında bir dile ulaşmayı istedim; dışarıya açılan değil, içeriye büyüyen sahnelerin arayışına girdim. Hikâyeyi damıtırken meselemin de hikâyeye süzülmesine çalıştım. Tüm atmosferi de bu çaba belirledi sanırım. Bu deneyimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, içeriğe dair kararım küçücük bir noktayla sınırlıydı; kalan kararları hikâyenin bizzat kendisi aldı.

Mektuplar, dilekçeler, söyleşi deşifreleri, gazete kupür ve haber alıntıları, tutanak ve mahkeme kayıtları ve benzeri dokümanların doğrudan kendilerini ya da onlardaki gerçekliği kurgusal metne konuşlandırarak ele güne duyurmaya kalktığınızda, dünya bir araya gelse de tanığın, ispatın ve savunmanın fazlasını talep etmekten geri durmayan, inanmayan, duymayan her kimse, sanki onu sarsacak, sarsabilecek türde bir anlam ve güç söz konusu oluyor. Bu konuşlanmayla anlam ve gücün pekiştiğini değil, başka bir tür marifet kazandığını düşünüyorum. Öte yandan, size soru sorulması, eğer sahiden cevap beklentisiyle sorulduysa, önünüze konuşabileceğiniz bir alanın açıldığı anlamına gelir. L.’ye de, Kasım’a da konuşabileceği bir alan açmak istedim. Zaten L. de, Kasım da, kendilerine soru sorulmasını beklemeden, bir gazeteci ve bir kayıt cihazı ortama girer girmez konuşmaya başladılar. Anlattıklarının kamuoyuna yansıyıp yansımadığını bilmiyoruz, fakat ortada bir gazeteci ve kayıt cihazı olduğunu, bir kamuya, dünyaya, dünyanın kendisine konuştuklarını biliyoruz. Anlatılanla ne yapılacağı gazetecinin, kayıt altına alanın sorunuymuş gibi görünse de, edebi metinde anlatılanla ne yapılacağı okurun da meselesine dönüşüyor. Belki röportajı veren hikâye karakteri kadar okurun kendi de tam o anda kendini kamuya seslenişte buluyor. Suzan’ın mektubunun elden ele dolaşarak en sonunda Kasım’ın sesinden mahalleye okunması, mahallenin mektuptaki cümlelere tepki vermesi, Suzan’ın annesinin sokağa bakan pencereden bir topluluğa seslenmesi ve nihayet Kasım’ın, yazdığı son dilekçeyi herkes tarafından görülebileceği, tahmini bir noktada durarak basın açıklaması havasında okuması, kast ettiğim alanın açıkça görünür olduğu anlar. O anlarda onlar konuşuyorlardır. Dilekçeler, mektuplar ve röportajlar alanın açıldığını, konuşma anlarıysa alanın kullanıldığını gösteriyor benim açımdan. Nurcan’ın sloganını da buna dahil etmek mümkün. Çünkü benzer bir anda, mesela Suzan, o alandaki varlığıyla, bedeniyle ve sesiyle ne yapacağını bilemiyor. Suzan en azından o noktada hikâyelere yer açmaya, alanı açmaya çalışan kişidir – alanı kullanmaya talip olan değil. Röportaj ve dilekçelerle ulaşmaya çalıştığım kırığın gerçek hayattaki yakın karşılığı, Garibe Gezer’in Ömer Faruk Gergerlioğlu eliyle Meclis’e taşınan mektubu belki. Çünkü o mektup cezaevinde bulunan bir tutuklunun değil, Gergerlioğlu’nun Meclis kürsüsünden söylediği gibi, bir ölünün mektubudur. Bugün artık hayatta olmayanlardan geriye kalan mektupların, evrakların, fotoğrafların varlığı kesindir ve bu varlık da konuşur, günün birinde o da bir kamuya seslenir.

Dönemin iklimi ve iklimin sesi meselesini de buraya bağlayabiliriz. İklimin kendine has bir sesi var, malum. Hikâyedeki sahneleri kurgularken sahnenin iklimini düşündüm – toplumsal, siyasal iklimden başka, tam tamına abuhavayı. Dışarıda fırtınalar kopuyor sanırken, aslında sokak sakindir de ev cereyan altındadır... gibi. Kasım geçmişini, bugünü ve yarını düşünürken hava yağışlı, rüzgârlı ya da kuru. Bu iklimin bir sesi var mutlaka. Kasım’ın, sokağın cephesi boyunca yürüdüğü o yolun sesini duyarak yaşamakla, o sesi duymadan yaşamak arasında bir fark olmalı.

Tüm bu anlatım araçlarının, tercihlerinin yanına yakın/uzak geriye dönüş anlarını, anlatının kronolojik ilerlememesini de ekleyelim. Her iki okumamda da bende dönüp duran soru şuydu: Geçmişle şimdi’de nasıl yaşayacağız, yaşıyoruz? Bununla beraber geçmişle, tanıklıklarla nasıl yaşayıp onları/onlarla ne yapacağımız. Bu soruların romanının sorunsallarından biri olduğunu söyleyebilir miyiz?

Anlatının tümü için başka, bölümlerin her biri için başka bir zaman duygusu benimsedim. Şimdi düşündüğümde fark ettiğim şey, zamanın kesintiye uğramadan akmasını istediğim sahnelerde yağmurun yağdığı, zamanın donmasını istediğim sahnelerdeyse havanın kuru olduğu. Bu hikâyede yağmuru gerilim ve çaresizlik anlarıyla birlikte düşünmeye yatkın olabiliriz, fakat bence yağmur zamanı yönetiyor.

Sevdiğim bir Fransız peri masalı var: Eniştesiyle günlük yolculuklara çıkan masal kahramanı köyüne döndüğünde onu tanıyan hiç kimse çıkmaz. Meğer kahramanın eniştesi Güneş’miş; çıktıkları günlük yolculuklar, kahramana öyle gelmemiş olsa da yüzlerce yıl sürmüş. O nedenle işte, kahraman köyüne döndüğünde kendisini tanıyan, bilen, hatırlayan kimse kalmamış. Köyün sakinleri eski kayıtlara bakmışlar ve kahramanın izine yüzlerce yıl öncesinin kayıtlarında rastlamışlar, fakat zaman akıp gitmiş tabii; ortada değil aile, kahramanın soyadı bile kalmamış. Kasım da gel zaman git zaman Güzey’i bulup oraya adım attığında, kimse tarafından görülmez, duyulmaz olduğu hissine kapılıyor bir an. Neyse ki görülür duyulur olduğunu anlıyor ama tanıyanı, bileni çıkmıyor. Bununla birlikte, Kasım, Güzey’in bir parçası. Güzey’e hiç gitmemiş olan Cengiz de onun parçası; Güzey’in bilgisi onda kayıtlı.

Bir etik sorumluluk olarak benimsenmesi gereken bir kaide mi bu, bilmiyorum. Kişisel olarak sözgelimi nezaketin olmadığı her ortamı ve her ânı üzücü buluyorum. Mesela hoyratlık… Hoyratlık anlık değildir; hoyratça davranış anlık değildir; hoyratlığın mutlaka tarihî referansı vardır, hoyrat kişi o referansa dayanıyordur; kişi ya da durum üzerine belli bir iktidar kurabilme kapasitesine, ama mutlaka kolektif olan kapasiteye dayanıyordur. Bu yüzden, sözgelimi bir karakterin hoyratlığıyla uğraşmak, tarihe dair bir araştırmaya girişmek olabilir ve anlamlı sonuçlara ulaşılabilir. Benzer biçimde, karakterin nezaketine ya da belki orta yolculuğuna, iyi geçinmeciliğine, alttan almacılığına, idare etmeciliğine odaklanmak da onun aslında neyin devamı olduğunu anlamaya yarayabilir. Etik sorumluluğu, hikâyesini anlattığınız kişinin tarihini okuyabilmek üzerinden yüklenmek, metnin politik estetiğini kurmaya da imkân tanıyabilir.

Kasım duvarlara bakıyor. Onun hikâyesini yazdığım dönem bakışımı durduran, ona bariyer çeken, duvar ören, kent peyzajını güvenlik şeridiyle parçalayan ve gündelik yaşamı hareket edebilen, yer değiştirebilen ama kontrolü bizlerde olmayan koridorlara hapseden müdahale biçimlerine de dikkat kesilmiştim. Belki o nedenle Kasım özellikle duvarlara, o duvarların gerisinde olmuş olabileceklere, bulunanlara ve bulunmayanlara bakıyordu. Ancak farklı bir biçimde bu dönem, bakışımı kesecek olan her şeyden kaçmak istiyorum. “İleriye bakmayan” biri olmak istiyorum. Kelimenin hem düz anlamıyla hem de bütün bir çağrışım alanıyla… Bir zamanlar ormanın ve ormanaltı örtüsünün yaşadığını bildiğimiz, bugün üzerine asfalt dökülmüş çıplak bir yoldan geçerken, pasta gibi dilimlenmiş dağları sağımızda solumuzda bırakırken önüme, kucağıma bakıyorum; bu görüntülerin geçip gitmesini bekliyorum. Birey olarak sorumluluğum var kuşkusuz, fakat bu sorumluluğun tavrını nereden, nasıl yapılandırarak gösterebileceğim konusunda şimdi, şu anda bilgim yok. Yine de Kasım’ın bakışında dünyanın görünüşünü değiştiren bir şey var. Kasım, kendisini duymayan ve hatta aldatan bir kapıya dayanıyor her seferinde. İçten içe, kapının nasıl bir manzaraya açılacağını zaten biliyorken, hep yeni bir umutla varıyor oraya. Derken kendisini duymayan ve aldatan kapıyı neden çalıp durduğunu soruyor. Dünyanın görünüşü belli ki Kasım için o noktada bir açıklık kazanıyor. Hatta belki kapının ardındaki manzara da değişiyor. İmgesini görebilmek için dünyaya bakarız; duvarlara, kapalı kapılara, resmî kurumlara, mahallelere, arazilere, kepenklere, camekânlara… Gördüğümüz şey, deneyimden gelir.

Buralara okurun olan/olası pozisyonu açısından da bakalım. Romanın okura gösterdiklerine hızlıca bakarsak, ev baskını, gözaltı, tutuklama, cezaevi, işkence, açlık grevi, ölüm orucu, zorla müdahale… Ailelerin cezaevi önünde ve evlerinde bekleyişleri. Maruz kaldıkları fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet. Haber yapmaya çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklar. Ancak tek bir ânı, olayı, dönemi, örgütü, kişiyi, cezaevini, vb. imlemiyor. Çağrışımları harekete geçiriyor. Hatırlanan, canlanan herkeste farklı olabilir. Her şey hem belli hem değil. Çoğaltan ve özgürleştiren bir muğlaklaştırmadan söz edebilir miyiz?

Bu çokluğun en olası nedeni, bu sahnelerin zaten sıklıkla yaşanıyor olması. “Ortalık karışık” lafının bir karşılığı var zihnimizde. Biri ortalık karışık dediğinde, iyi kötü ne demek istediğini anlarız, o ortamda kaçınılması gerekenleri biliriz. Ortalığın hep karışık olduğu koşullarda bir yaşam deneyimimiz var. O yüzden belli bir tarih ve mekân bilgisi vermeden bir şiddet olayından söz edildiğinde, her bir kişi farklı tarih ve mekânlardaki olayları hatırlayabilir ve bu hatırlama faaliyeti sonrasında hiç kimse bir diğerinin hatırasının yersiz olduğunu düşünmez; öte yandan kendisinin neden onu değil de bunu anımsadığını düşünebilir. Böyle bir dizgenin içinde hafızayı yoklarken, araştırırken neden onu değil de bunu hatırlıyorum? Sezginin ve dalgınlığın izin verdiği şey işte bu; tarihin hangi noktasında, hangi mekânda duracağına hafızanın kendi karar veriyor; ya da diyelim kararı veren kişi o anda pek de kendinde değil.

Az evvel söyleyecektim, atladım. Başlarda “Biraz muğlak, keskin çizgilerden ve açık detaylardan uzak, rüya bulanıklığında bir dile ulaşmayı istedim” demiştin. Güzey’i bu cümlenle beraber düşündüğümüz gibi, roman kişilerini de düşünebiliriz. Kimi bulanık, kimi berrak sınırlardalar. Sadece Kasım değil. Tek başlarınayken ya da beraberken sesleri, tercih ettikleri kelimeler, kurdukları cümleler, tonlamaları, sessiz kalış anları, ünlemleri, mimikleri, jestleri, el kol hareketleriyle her birinin salt kendine ait bir dili var. Okur, yazarı değil, onları duyuyor. Okur için en “tanıdık” ses/dil devletinki belki. Cezaevi müdürünün, gardiyanın sesi. Başka bir soruya cevabında “sızmak” demiştin. Burada da kullanalım, ama tersten. Yazar, kişilerin sesine/diline “sızmıyor”. Yazar kendini nereye, nasıl “saklıyor” ya da nasıl bir yöntem tercih ediyor?

Karakterleri hatırlamaya çalıştım. Tanımak değil, hatırlamak. Bu karakterlerin her birinin dahil olduğu toplumsal grubun jestlerden seslere, anlık yakalanabilecek mimiklerden dramatik beden diline, bir davranış repertuarı var. Karakterlere genel anlamda seslerini, özel olarak da dillerini, bu repertuarı hatırlayabildiğim oranda verdim. Bazı anlarda da zaten capcanlıydı sesleri, sadece sese doğru gittim, sesi takip ettim. Suzan içindeki nidalarla yaşıyor; Nurcan eşyayla konuşuyor; Esmer Teyze abartılı beden dili, mekânı kaplayışındaki özgünlüğü ve dilinin vurgusuyla var; Doğan Bey her ne olursa olsun o mahalleye ait değil, o nedenle sesinden çok aksesuarlarıyla konuşuyor; Salih kavramaya çalışıyor, o esasında bir dinleyici ve Kasım acılı bir dalgın, biraz sayıklamalı bir dili var. Saklanmaktan ziyade izlemek, takip etmek, hatırlamak ve duyabilmekti amacım. Bir de hikâyenin karakterleriyle bizlerin, okurun gireceği muhtemel etkileşimleri hayal edebilmeyi istedim. O nedenle de her bir karakterin okurla ayrı ayrı konuşmasına çalıştım.