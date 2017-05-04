Şu an Türkiye'de yasaklı olan Wikipedia'da şöyle diyor: Halk yağcılığı, toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin...

TDK ise şöyle diyor: Politik durumu dramatize ederek, halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika.

Halk yardakçılığı...

Konumuz: Popülizm.

Yükseliyor. Gün geçtikçe daha da çok.