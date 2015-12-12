Düşünce özgürlüğünü tadan herkese…

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor dallarında verilen ödüle, Edebiyat alanında Karasevda Kitabı ile Nilüfer Kuyaş değer görüldü.

Sedat Simavi Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kurucu Başkanı Sedat Simavi anısına “yaratıcı çalışmaları teşvik etmek; böylece sanat, kültür, bilim ve spor hayatımıza katkıda bulunmak” amacıyla “dallarında en büyük bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere” 39 yıldır veriliyor.

Bu yıl ödüle; Gazetecilik dalında “Aylan Kurdi Bebek” fotoğraflarıyla DHA Bodrum muhabiri Nilüfer Demir, Radyo dalında “Yüreğinde Anadolu’nun Ezgisi, Sesinde Dağların Yankısı: Ruhi Su” adlı programıyla Ulaş Can, Televizyon dalında “Mültecilerin Umuda Kaçış Öyküsü” adlı programlarıyla Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk, Spor dalında Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı değer görüldü.

Fen Bilimleri dalında “Polarize Metrik Çizge Değişmezlerinin Ayrık Laplas Matrisi Kullanılarak Hesaplanması” adlı eseriyle Doç. Dr. Zübeyir Çınkır’ın layık bulunduğu ödülü, Karikatür dalında Eyyy Siyaset adlı albümüyle Latif Demirci, Sosyal Bilimler dalında Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet - Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi adlı eseriyle Doç. Dr. Murat Somer ve Edebiyat dalında Nilüfer Kuyaş kazandı.

Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nün seçici kurulu Eray Canberk, Metin Celâl, Faruk Duman, Nursel Duruel, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz ve İhsan Yılmaz’dan oluşuyor.

Nilüfer Kuyaş, ödüle değer görülmesine ilişkin “Doğan Hızlan’ın elinden ödül almak büyük mutluluktu. Yirmi yıl gazetecilik yapmış birisi olarak Sedat Simavi adını taşıyan bir ödül almak büyük onur. Törendeki konuşmamda da söyledim, Simavi ismi yayıncılık ve kültür hayatımızda, dolayısıyla da demokrasimizde önemli bir zirve. Bu onuru daha da katlayıp büyüten elbette seçici kurul üyeleri. Çok sevdiğim ve değer verdiğim yazarlardan ödül almanın güzelliği bir yana, denemeye ödül verilmesi bence çok önemli, dünyada bile az görülen bir şey” dedi.

Kuyaş, deneme kitabıyla ödülü kazanmasına dair de “Geçmiş yıllarda Melih Cevdet, Oktay Rifat, Gülten Akın, Nezihe Meriç, Jale Parla, Latife Tekin, Selim İleri, Bilge Karasu gibi yazarların aldığı bir ödül bu. Önemli bir onur listesine adımın eklenmesinden elbette büyük mutluluk duydum. Daha önce bir tek Ahmet Cemal deneme kitabıyla almış bu ödülü. Türkiye’de deneme türünün ne kadar önemli bir yeri olduğu ve nasıl güçlü bir geleneğe dayandığı benim zaten hep bildiğim bir şeydi, ama bu şekilde kanıtlanması çok sevindirici. Böyle bir jüriden ödülü aldığım için gurur duydum” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Nilüfer Kuyaş, “İfade özgürlüğü, gazetecilik ve demokrasi için zor zamanlardayız. Gazeteciler Cemiyeti’nin ve mesleğe gerçekten gönül vermiş gazetecilerin, ayrıca yazarların ve bilim adamlarının bir araya geldiği bir toplantıda, demokrasiye olan inancımızı ve güvenimizi tazelemek galiba en büyük ödüldü” dedi ve ekledi: “Sosyal bilim ödülünü verirken Prof. Emre Kongar, ‘Şu anda karamsarsınız biliyorum ama bugünler de geçecek’ diyerek bu inancı vurguladı. Gazetecilerin hemen hepsi, ödüllerini şu anda tutuklu olan melsektaşlarına ithaf ettiler. Ben ödülümü, bütün okurlarla, okumanın insana kazandırdığı düşünce özgürlüğünü tadan herkesle paylaşıyorum.”

Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nün eski kazananları arasında Peride Celâl, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Adalet Ağaoğlu, Edip Cansever, Haldun Taner, Turgut Uyar, Yaşar Kemal, Salâh Birsel, Fethi Naci, Memet Fuat, Oktay Akbal, Orhan Duru, Feyza Hepçilingirler, Tomris Uyar, Hasan Ali Toptaş ve Murat Gülsoy bulunuyor.

Nilüfer Kuyaş’ın Karasevda Kitabı üzerine K24’e verdiği söyleşiyi okumak için tıklayın…

Kitaptan tadımlık bir bölüm okumak için tıklayın…