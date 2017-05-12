Sait Faik Hikâye Armağanı, Pelin Buzluk’un oldu

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı'nın 2017 yılı kazananı En Eski Yüz adlı kitabıyla Pelin Buzluk oldu. 29 Nisan’da, 689 sayılı KHK kararıyla bakanlıktaki görevinden ihraç edilen Pelin Buzluk, ihracının sebebinin büyük ölçüde Barış İçin Akademisyenler’i destekleyen edebiyatçılar arasında bulunması olduğunu belirtmişti. Pelin Buzluk, ödül konuşmasında, "Sesime kulak verildiği için çok mutluyum, duyulduğum için çok mutluyum" diyerek dayanışmanın kendisi için önemini dile getirdi.

Pelin Buzluk, ilk öykü kitabı Deli Bal ile Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü, ikinci kitabı Kanatları Ölü Açıklığında ’yla ise Selçuk Baran Öykü Ödülü’nü kazanmıştı.

Sait Faik Abasıyanık anısına 1955 yılından itibaren her yıl yıl verilen ödül, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından, 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilirken, 2012'den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor. Ödülü bugüne kadar alanlar arasında Haldun Taner, Oya Baydar, Bilge Karasu, Adalet Ağaoğlu ve Selim İleri gibi Türkiye öykücülüğünün en önemli isimleri bulunuyor. (K24)