Edebiyat dünyasından acil çağrı

Edebiyatçılar, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için acil çağrıda bulundu:

"KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça 65 gündür açlık grevinde. Durumları gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Haksız yere işten atılmalarını protesto eden, işlerine iade edilmeyi talep eden Gülmen ve Özakça'nın taleplerinin yerine getirilmesi yönünde yetkililerin acilen devreye girmesi için çağrıda bulunuyoruz."

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