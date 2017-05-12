Orhan Kemal ve NDS ödülleri açıklandı

Orhan Kemal Roman Armağanı’nın 46. sahibi Unutkan Ayna romanıyla Gürsel Korat olurken Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün kazananı Moskova Defteri adlı öykü kitabıyla Bahar Aslan oldu.

Orhan Kemal seçiciler kurulu, yaptığı basın açıklamasında bugün 188 gündür tutuklu olan Turhan Günay’ın yokluğunun acısını duyarak toplandıklarını, Günay’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilediklerini belirterek Gürsel Korat’ın ödüle layık görülmesininşu sözlerle açıkladılar: “Gürsel Korat’ın Unutkan Ayna romanını, 1.Dünya Savaşı yıllarının çatışmalı koşullarındaki bir Anadolu kentinde mülk bölüşümü, cinayetler ve yerel halkın siyasi otoriteyle ilişkisi gibi pek çok olayı ustaca bir kurguyla birleştirmesi, bu zor zamanlarda aşk, dostluk ve dayanışma gibi insani duyguları derinlikli bir şekilde işlemesi ve yaşadığımız döneme ilişkin uyarılar taşıması nedeniyle 2017 yılı, 46.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür.”

Dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarın eserine; bir sonraki yıl ise Fransızca yazan ve eseri Türkçeye çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın eserine verilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen NDS Edebiyat Ödülünün mansiyon bölümünün kazananıysa Bazen Bahar adlı öykü kitabıyla Melisa Kesmez oldu. (K24)