Rusya, Nobel ödüllü yazarlar arasından Orhan Pamuk’u seçti

Rus yazar Lev Tolstoy'un anısını yaşatmak adına düzenlenen ve ismini ünlü yazarın evinin bulunduğu Yasnaya Polyana’dan alan ödülün, 2016 yılı kazananları Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen tören ile açıklandı. Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü, 2003 yılından bu yana Leo Tolstoy Müzesi ve Samsung Elektronik işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Adaylar arasından Nobel ödüllü Alman Herta Müller, Fransız Jean Patrick Modiano ve Güney Afrikalı John Maxwell Coetzee gibi yazarların olduğu uzun listeden Orhan Pamuk ödülün sahibi olarak çıktı.

Orhan Pamuk, 2014 yılında yayımlanan Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla bu yıl ikinci kez verilen “Yabancı Edebiyat” kategorisinde ödüle layık görüldü. Juri üyesi ve yazar Alexei Varlamov, Pamuk'un ödüle layık görülen romanı ile ilgili, "Bu bir oturuşta okunması mümkün olmayan çok yüzlü ve hikayeli roman, yazarın doğduğu şehre, İstanbul'a, aşkını ilanı," yorumunu yaptı.

Son on yıldır "Çağdaş Klasik" ve "21. Yüzyıl" başlıkları ile verilen ödül kategorilerine 2012 yılında Tolstoy’un otobiyografik üçlemesinden esinle "Çocukluk-Ergenlik-Gençlik" de eklenmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez açılan “Yabancı Edebiyat” kategorisinde ödülün sahibi A Tale For The Time Being adlı romanı ile Japon-Amerikalı yazar Ruth Ozeki olmuştu. Ruth Ozeki’nin Türkçede 2015 yılında yayımlanan Benim Balığım Yaşayacak adlı bir romanı bulunuyor.

Pamuk, ayrıca bir milyon ruble yani yaklaşık elli bin lira para ödülünün de sahibi olurken kitabın Rusça çevirmeni Türkolog Apollinariya Abturina ise iki yüz bin ruble ödül kazandı. Yasnaya Polyana Büyük Ödülü ise bu yıl iki yazar, Narine Abgaryan ve Aleksandr Grigorenko, arasında paylaşıldı.

Törene katılmayan Orhan Pamuk, görüntülü olarak törendeki konuklara, "Bu büyük onur için jüriye çok teşekkür ederim. Yalnız ben değil, bütün modern Türk edebiyatı Rus edebiyatından çok şey öğrenmiştir. Ben bu öğrendiklerimi çalıştığım üniversitede öğrencilerime anlatmaya devam ediyorum," mesajını iletti.

Şubat ayında ödülünü almak üzere Rusya’ya gideceğini de ekleyen Nobel ödüllü yazar, “25 yaşında ilk romanımı yazdığımda, Tolstoy'u okurken şunu hayal etmiştim, birgün Moskova'ya gideceğim ve oradan da Yasnaya Polyana'ya. Tolstoy'un evini görmeye. 40 yıl sonra bu hayalim gerçekleşecek. Bu seyahati heyecanla bekliyorum," sözleriyle Tolstoy’un yazın hayatındaki önemini de vurguladı.