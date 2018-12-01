Refik Durbaş yaşamını yitirdi

Bir süredir akciğer ve karaciğer tedavisi gören Refik Durbaş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

İlk şiiri İzmir Ege Ekspres gazetisinin sanat sayfalarında yayımlanan Durbaş, Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle tanındı. İkinci Yeni etkisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayımlayan isimler arasında yer aldı. Durbaş bir dönem Yeni A dergisinin yazı işleri müdürlüğünü de yaptı. Gazetelerde sanat sayfaları hazırlayan Refik Durbaş bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de yazarlık yapmıştı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalıştı. Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik de yapan Durbaş 1983'te Cumhuriyet gazetesinin düzelti şefi oldu.

1944 Erzurum Pasinler doğumlu Refik Durbaş, ilköğretimden liseye kadar İzmir'de tamamladığı eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde devam ettirdi. İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. (K24)