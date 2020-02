ABD’nin gazetecilik ve edebiyat alanındaki en saygın onurları arasında gösterilen Pulitzer Ödülleri, sahiplerini buldu. Columbia Üniversitesi’nin öncülüğünde, 14 kategoride dağıtılan ödüllere, kurmaca dalında Less adlı romanıyla Andrew Sean Greer değer görüldü.

Türkçede daha önce Max Tivoli’nin İtirafları ve Bir Evliliğin Öyküsü adlı romanlarıyla okurla buluşan Andrew Sean Greer, beşinci romanı Less’te, 50 yaşına basmasına ramak kalan “başarısız” bir romancının, eski sevgilisinin düğün davetiyesini almasıyla gelişen olayların öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor. New York Times tarafından 2017’nin Kayda Değer Romanları arasında gösterilen, Washington Post tarafından da Yılın En İyi 10 Romanı listesine dâhil edilen Less hakkında, Pulitzer seçici kurulunca “nesirinde musiki, yapısında ve menzilinde geniş kapsamlı olmasıyla verimli bir kitap” değerlendirmesi yapıldı. Greer, In the Distance kitabıyla Hernan Diaz’ı ve The Idiot kitabıyla Elif Batuman’ı geride bırakarak ödülü kazandı.

Drama kategorisinde Martyna Majok’un Cost of Living adlı metniyle layık bulunduğu ödülü, kurmaca dışı dalında Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America adlı kitabıyla James Forman Jr, şiir dalında ise geçen yıl Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü de alan Half-Light: Collected Poems 1965-2016 kitabıyla Frank Bidart kazandı.

2018 Pulitzer Ödülleri’nin asıl sürprizi ise müzik kategorisinde yaşandı. Kendrick Lamar, “modern Afrikalı Amerikalı yaşamının çetrefil doğasını” işleyen DAMN adlı albümüyle, ekseri klasik müzik ve caz türünde eser veren müzisyenlere değer görülen ödülü kazanan ilk rapçi oldu.

Öte yandan, The New York Times gazetesi ile New Yorker dergisi, #MeToo kampanyasıyla zamanla çok sayıda sektöre yayılan ve cinsel taciz, cinsiyet eşitsizliği gibi konuları gündeme taşıyan, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’la ilgili haberleriyle, kamu hizmeti dalında Pulitzer Ödülü’nü paylaştı. Washington Post ise ABD Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesine ilişkin haberleriyle araştırmacı gazetecilik dalında ödüle değer görüldü.

Pulitzer Ödülü’nü kurmaca kategorisinde daha önce kazananlar arasında Colson Whitehead, Philip Roth, Junot Díaz, Marilynne Robinson, Cormac McCarthy, Jeffrey Euginides, Donna Tartt, Saul Bellow, Harper Lee ve Ernest Hemingway de bulunuyor. (K24)

2018 Pulitzer Ödülleri:

Kamu Hizmeti: The New York Times ve New Yorker

Son Dakika Haberleri: Santa Rosa Press Democrat

Araştırmacı Gazetecilik: Washington Post

Açıklayıcı Haber: Arizona Republic ve USA Today

Yerel Haber: Cincinnati Enquirer

Ulusal Haber: The New York Times ve The Washington Post

Uluslararası Haber: Claire Baldwin, Andrew R.C. Marshall ve Manuel Mogato, Reuters

Özel Haber: Rachel Kaadzi Ghansah, GQ

Yorum: John Archibald

Sanat Eleştirisi: New York Magazine’den Jerry Saltz

Editoryal Yazı: Andie Dominick

Editoryal Karikatür: Jake Halpern ve Michael Sloan, The New York Times

Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı: Ryan Kelly

Özel Fotoğraf: Reuters

Kurmaca: Less, Andrew Sean Greer

Drama: Cost of Living, Martyna Majok

Tarih: The Gulf, Jack E. Davis

Biyografi: Prairie Fires, Caroline Fraser

Şiir: Half-light, Frank Bidart

Kurmaca Dışı: Locking Up Our Own, by James Forman Jr.

Müzik: Kendrick Lamar, Damm