Orhan Pamuk’a Lampedusa Ödülü

Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanıyla Lampedusa Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. İtalyan yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa adına 15 yıldır verilen ödüle geçtiğimiz yıllarda layık görülen isimler arasında Mario Vargas-Llosa, Kazuo Ishiguro ve Javier Marías gibi yazarlar bulunuyor.

Ödül her yıl, Leopar adlı yapıtıyla tüm dünyada tanınan Lampedusa’nın anısını yaşatmak için telif ya da çeviri fark etmeksizin İtalyanca dilinde yayımlanmış bir esere veriliyor. Lampedusa’nın dünyaca tanınmasını sağlayan Leopar, yazarın da doğduğu Sicilya'da Bourbon Krallığının çöküş yıllarında soylu bir ailenin, özellikle de ailenin reisi Prens Fabrizio Salina'nın yaşamöyküsünü anlatıyor.1963 yılında Lucsino Visconti tarafından sinemaya uyarlanan filmde Burt Lancester, Claudia Cardinale ve Alain Delon rol almışlardı.

Santa Margherita Belediye Başkanı Franco Valenti ödülün kazananını açıklarken, Orhan Pamuk’un tıpkı Lampedusa’nın Leopar romanında yaptığı gibi eserlerinde İstanbul’u ve onun kültürünü yansıtmasının ödüle layık görülmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Pamuk, ödülünü 12 Ağustos Cumartesi akşamı Sicilya'da Visconti’nin filminin de çekildiği Santa Margherita Belìce kasabasında şehir meydanında yapılacak törenle verilecek. (K24)