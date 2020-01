Man Booker uzun listesi açıklandı

Man Booker Ödülü’nün 2017 yılı uzun listesi açıklandı.1997 yılında Küçük Şeylerin Tanrısı adlı eseriyle Man Booker’a layık görülen Arundhati Roy listede, Hindistanlı bir trans kadının hikâyesini anlatan, Mutlak Mutluluk Bakanlığı romanıyla yer alıyor.

150’yi aşkın eser arasından seçilen 13 yazar ve kitap arasında, daha önce kısa listeye girdiği hâlde ödülü kazanamayan dört Britanyalı yazar bulunuyor. Bu isimler, Autumn romanıyla Ali Smith; Londra’da iki genç kızın dostluğunu ve rekabetini anlatan Swing Time ile Zadie Smith, Reservoir 13 romanıyla IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü sahibi Jon McGregor ve mültecilerin şehirden şehre seyahat etmek için solucan deliklerini kullandığı bir dünyada geçen aşk hikâyesi Exit West ile Mohsin Hamid.

2014'te ABD’li yazarların da katılımına açılan Man Booker’ın geçen yıl ilk ABD’li kazananı The Sellout adlı kitabıyla Paul Beatty olmuştu. Bu yıl Amerika’dan üç önemli yazar uzun listede yer alıyor. Paul Auster, bir adamın dört eşzamanlı yaşamını anlattığı 4321 romanıyla, George Saunders, Lincoln in the Bardo romanıyla ve Pulitzer ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü sahibi Colson Whitehead, önümüzdeki aylarda Siren Yayınları tarafından Türkçede yayınlanacağı duyurulan The Underground Railroad’la aday. Amerika’dan bir diğer aday ise bir ilk roman, History of Wolves ile Emily Fridlund.

Days Without End romanıyla 2016 Costa Kitap Ödülü sahibi Sebastian Barry ve Solar Bones ile Mike McCormack ise listenin İrlandalı adayları olarak öne çıkıyor.

Seçici kurulun başkanlığını üstlenen Barones Lola Young, “Ancak uzun listeye kalan 13 romanı belirlediğimizde, bu toplamın barındırdığı muazzam enerji, hayal gücü ve çeşitliliğin tam anlamıyla farkında varabildik. Uzun liste, sadece dil ve edebî tarz olarak değil, protagonistlerinin kültürü, yaşı ve cinsiyeti bakımından da geniş bir yelpaze sergiliyor. Buna rağmen, tüm romanlar arasında ortak bir ruh olduğunu bulduk, meseleleri fırtınalı olsa da, güçleri ve vardıkları yer yaşam vericiydi- zamanımız için güçlendiriciydi.”

1969 yılından beri İngilizce dilinde yazılan ya da İngilizceye çevrilerek Britanya’da yayımlanan kitaplara verilen Man Booker Ödülü, 50 bin sterlin tutarındaki para ödülüyle de dünyada adından en çok bahsettiren edebiyat ödülleri arasında yer alıyor.

Altı kitaptan oluşan Man Booker kısa listesi 13 Eylül’de açıklanacak. Ödüle değer görülen kitap ise 17 Ekim’de belli olacak. (The Guardian/ K24)

Man Booker 2017 uzun listesi

4321, Paul Auster

Days Without End, Sebastian Barry

History of Wolves, Emily Fridlund

Exit West, Mohsin Hamid

Solar Bones, Mike McCormack

Reservoir 13, Jon McGregor

Elmet, Fiona Mozley

The Ministry of Utmost Happiness, Arundhati Roy

Lincoln in the Bardo, George Saunders

Home Fire, Kamila Shamsie

Autumn, Ali Smith

Swing Time, Zadie Smith

The Underground Railroad, Colson Whitehead