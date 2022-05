Ömer Faruk: “Attıklarımıza dönüşüyoruz”

Böylesi sorunların üzerine gitmektense sürekli cumhur ve millet ittifakının arasındaki ilişkilerin niteliği üzerine konuşulmasından, düşünülmesinden de artık bıkmıştım: Patinaj yapmanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü her ikisi de birbirinin nedeni ve sonucu. Nasıl Lenin ile Putin arasında bir neden-sonuç ilişkisi varsa, Mustafa Kemal ile Recep Tayyip Erdoğan arasında da bir neden-sonuç ilişkisi var.

Akademisyen değilim. Disiplinli bir okuma alışkanlığım da yok. Hemen her şeyi okumaya, dinlemeye, izlemeye çalışırım: Bir tür merak ve şüphe oburluğu denebilir. Ama epey önce her nesnenin insan zihninin uzantısı olduğunu kabul ettim. Ürettiği, satın aldığı, kullandığı, taşıdığı nesnenin özelliklerine bakarak o kişinin karakter özellikleri hakkında çıkarımlar yapmaya başladım. Bu saç modeli hangi arzuyu taşıyor, şu gömlek rengi ne düşünülerek tercih edilmiş, bu ruj rengi hangi duygunun taşıyıcısı, şu bıyık biçimi hangi erkeklik iddiasının aracı, birden moda olan “tayt”ın arka planında ne var, ebeveynlerin çocuklarına “anneciğim”, “babacığım” diye hitap etmeleri ne tip bir çocuk algısının tezahürü... gibi sorular hep zihnimi meşgul eder. Temsil, temsil eden ve temsil edilen arasındaki ilişkinin niteliği ve sonuçları üzerine düşünmeye çok çaba gösteririm.

Devletli toplumsallıkların ilk kıvılcımı olan çit ile başlayan sürecin en eski, en kapsamlı, en istikrarlı ve en etkili örneği Çin Seddi’dir. Yapımı yüzlerce yıl sürmüş, binlerce kilometre uzunluktaki bu duvarın yapım gerekçesi “içeridekileri düşmandan koruma”dır. Ardından Berlin Duvarı, İsrail Duvarı, ABD-Meksika Duvarı, Türkiye-Suriye Duvarı… vb. diğer duvarlar gelmiştir. “İçeriye alınan” ve “dışarıya atılan” gerilimi üzerinden düşündüğümüz zaman duvarın dışarısında kalan atılandır: Çöptür! Duvar yapımını onaylayan her kişi de atandır.

Bu yüzden her devletli toplumsallık bir diğerini “atılması gereken” olarak tanımlar: Sınır çizer ve duvar örerek diğerini aşağılar.

Bu yüzden her devletli toplumsallık varlığını bir diğerine borçludur. Bu yüzden her devletli toplumsallığa kayıt olan her tebaa bir diğer devletli toplumsallığa kayıt olan tebaa için atılandır, atılması gerekendir: Çöptür.