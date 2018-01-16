T.S. Eliot Ödülü'nün sahibi Ocean Vuong

Bu yıl 25’incisi düzenlenen T.S. Eliot Şiir Ödülü’nün sahibi, Night Sky with Exit Wounds (Çıkış Yaralarıyla Gece Seması) adlı ilk şiir kitabıyla Ocean Vuong oldu. Britanya’nın şiir alanındaki en saygın mükâfatı olarak gösterilen T.S. Eliot’ı alan Vuong, aynı zamanda 25 bin sterlin (yaklaşık 130 bin TL) tutarındaki para ödülünün de sahibi oldu.

T.S. Eliot Vakfı tarafından verilen ödülün eski kazananları arasında, Ted Hughes, Alice Oswald, Carol Ann Duffy, Seamus Heaney ve Sean O’Brien gibi isimler bulunuyor.

Bill Herbert’ın başkanlığında, James Lasdun ve Helen Mort’tan oluşan seçici kurul, bu yıl ödül için 154 şiir kitabını değerlendirmeye aldı. Vietnamlı Amerikalı 29 yaşındaki Vuong, Tara Bergin, Caroline Bird, Douglas Dunn, Leontia Flynn, Roddy Lumsden, Michael S. Roberts, Robert Minhinnick, James Sheard ve Jacqueline Saphra gibi isimleri geride bırakarak ödüle değer görüldü.

Herbert, Vuong’un ilk şiir kitabı için “Savaşın ve göçün üç nesil boyunca etkisi süren sonuçlarını ele alıyor. Bu derlemedeki hikâyenin gücü akla hayale sığacak gibi değil. Dünya, bu kitaptan göründüğü hâliyle insanın başını döndürüyor” ifadelerini kullandı. Vuong, Night Sky with Exit Wounds ile 2017 Felix Dennis En İyi İlk Şiir Kitabı Ödülü’ne de değer görülmüştü.

K24, Temmuz 2016’da hazırladığı -36’da Edebiyat dosyasında, Ocean Vuong için “Çelişkilerine tutunuyor daima ve dili hep kırıyor. Adını aldığı Pasifik Okyanusu gibi, hem ABD'nin hem Vietnam'ın kıyılarına vuruyor ve sonra engine salıyor kendini” ifadelerini kullanmış; şairi “yolu yarılamadan sınırları aşan,” takip edilmesi gereken yazarlar arasında göstermişti. (K24/ Guardian)