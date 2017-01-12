Nâzım Hikmet’i yazan 121 isim bir arada

Nâzım Hikmet, doğumunun 115'inci yılında “Nâzım’ı Yazanlar” fotoğraf sergisiyle Bursa’da anılacak. Boğaziçi Üniversitesi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve İş Bankası Kültür Yayınları işbirliği ile hayata geçirilen projede 121 sanatçının portresi yer alacak. Yaşamı, yapıtları ve siyasî mücadelesi hakkında kitaptan şiire, müzikten resim ve sinemaya, eserlerinde şairin izini süren isimlerin portrelerinin sergileneceği projenin sanat yönetmenliğini fotoğraf sanatçısı Attila Durak üstlenirken, serginin fotoğraf çekimleri Kemal Arslan ve Ersin İleri tarafından gerçekleştirildi. 17 Ocak’ta Bursa Nilüfer’de bulunan Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde kapılarını açacak sergi 17 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Nâzım’ı Yazanlar”, şairi bugüne taşıyan yazarları, araştırmacıları, bestecileri, ressamları, şairleri, yönetmenleri görünür kılmanın yanı sıra, bu isimlerin bizzat fotoğraflar üzerine yazdıkları el yazıları ile Nâzım Hikmet’in yaşam öyküsünün ve yapıtlarının inceliklerini de izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Projenin editöryel konseptiniyse Boğaziçi Üniversitesi’nden Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy üstleniyor.

“Nâzım’ı Yazanlar”, bir bellek proje görevini üstleniyor ve bu proje ile birlikte Nâzım Hikmet hakkında yapılmış çalışmaların büyük bölümünün ilk kez bir araya getirilmesi de hedefleniyor. Projede, Moskova’da Nâzım Hikmet ile görüşmüş son Türkiyeli gazeteci Orhan Karaveli, Hıfzı Topuz, Orhan Pamuk, Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Ayşe Kulin, Biket İlhan, Ara Güler gibi isimler de yer alıyor.

Serginin ardından projenin ikinci ayağı olarak sergide yer alan 121 ismin eserlerinden yapılan alıntılar, Nâzım Hikmet ile ilişkileri üzerinden yazılan, özgün biyografileri ve fotoğraflarının yer aldığı Nâzım’ı Yazanlar adlı kitabın, İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini alması planlanıyor. (K24)