Giovanni Scognamillo adına, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından verilen GİO Ödülleri, dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. FABİSAD eski başkanı Yiğit Değer Bengi tarafından takdim edilen Mavi Anka Onur Ödülü, Sevin Okyay’ın oldu. Okyay, ödül konuşmasında “Mavi Anka, benim için umut demek. Bana bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar çoğaldığımızı, kendimize güvenimizin arttığını, güzel şeyler yaptığımızı ve hayal gücünün ileri atılmasının iyi bir şey olduğunu gösterdi” sözlerini kullandı. Mavi Anka’nın sahibi 2014 yılında Nazlı Eray olurken, 2015 yılında ödüle Bülent Somay layık görülmüştü.

İki yılda bir roman ve öykü dalında dönüşümlü olarak verilen ödüllerde bu yıl En İyi Öykü Kitabı, İt Gözü ile Deniz Tarsus’un, Yılın En İyi İllüstrasyon Ödülü Yusuf Güçlü’nün, Yılın En İyi Yayımlanmamış Öykü Ödülü ise, “Eserekli” öyküsüyle Abbas Bozkurt’un oldu.

Giovanni Scognamillo'nun torunu Dimitri Dermencioğlu’nun anma konuşmasını yaptığı ödül töreninde bu yıl ilk kez verilen Başarı Ödülü ise Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Galip Dursun tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan bir podcast / yayın serisi olarak yayın yapan Gerisi Hikâye ekibine değer görüldü.

8 Ekim’de yitirdiğimiz araştırmacı ve yazar Giovanni Scognamillo’ya ithaf edilen ödül, Türkiye’de fantazya, korku ve bilimkurgunun tanıtılması, yaygınlaştırılması, hayal gücünün öneminin vurgulanması ve bu türlerde eserler üretilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. (K24)