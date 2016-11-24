Costa Ödülü’nün kısa listesinde kadın yazarlar çoğunlukta

Yüksek para armağanı ile dikkat çeken Costa Kitap Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Roman, ilk roman, şiir, biyografi ve çocuk kitabı olmak üzere beş farklı kategoride verilen ödülün kısa listelerinde on dört kadın yazar ve altı erkek yazar yer aldı.

Şiir kategorisinde kısa listenin tamamı kadın şairlerden oluşuyor. Kategorinin jürilerinden Andrew O'Hagan şiir kısa listesini, “Çok çarpıcı ve heyecan verici. Hele de geçtiğimiz yıllarda hiçbir kadın yazar/ şairin bulunmadığı edebiyat ödülü listeleri bile görmüşken. Kate Tempest ve Melissa Lee-Houghton gibi genç şairlerin klasik yöntemlerin dışında, teknolojiyi kullanarak daha fazla insana şiirlerini ulaştırmaları da burada önemli bir rol oynuyor” şeklinde değerlendirdi.

En İyi Roman dalında kısa listede yer alan isimler arasında Costa Ödüllü üç yazar, Türkçede Saklı Kalanlar kitabıyla da bilinen Sebastian Barry, Sevgilimin Sevgilisi romanının yazarı Maggie O’Farrell, Renk ve Sınıraşımı romanları ile tanınan Rose Tremain ve Sarah Perry bulunuyor. 2008 yılında Saklı Kalanlar ile Costa Ödülü sahibi olan Sebastian Barry, tekrar kısa listede olması üzerine, “Costa Ödülü hayatımı değiştirmişti. Bu ödül sayesinde çocuklarımı üniversiteye gönderebildim. Tekrar listede olduğum için çok heyecanlıyım” dedi.

Çocuk kitapları kategorisindeyse kısa listede yine Türkçeye çevrilen kitaplarıyla tanıdığımız Felaket Henry serisinin yazarı Francesca Simon ile birlikte Brian Conaghan, Ross Welford ve Patrice Lawrence yer aldı.

Sadece İngiltere ve İrlanda’da yaşayan yazarlara 1971 yılından beri Whitbread Kitap Ödülü ismiyle verilen ödül, 2006 yılından beri ünlü kahve markasının sponsorluğu ile Costa Kitap Ödülü olarak sahiplerini buluyor.

Costa Kitap Ödülü kısa listelerine giren her yazar beş bin dolar ödülün sahibi olurken, yirmi yazar arasından bir isim, 31 Ocak’ta yapılacak ödül töreniyle “Yılın Costa Kitabı” adıyla 30 bin dolar tutarındaki para ödülünün sahibi olacak. (Guardian/ K24)