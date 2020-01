Orhan Pamuk ve Elena Ferrante kısa listede

İngilizceye çevrilen dünya edebiyatının en iyilerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Altı kitaplık listede Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk ve Elena Ferrante de bulunuyor.

Man Booker Uluslararası, geçen yıla kadar İngilizce yazan veya kitapları İngilizceye çevrilmiş yaşayan bir yazarın tüm eserleriyle edebiyata katkısı göz önüne alınarak iki yılda bir veriliyordu. Independent Yabancı Kurmaca Ödülü ile güçlerini birleştiren ödül, 2016 itibariyle her yıl tek bir kitap göz önüne alınarak verilecek. 50 bin sterlin tutarındaki para ödülü ise kitabın yazarı ve çevirmeni arasında paylaştırılacak.

Orhan Pamuk, yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği ve bozacılık yaparak şehrin sokaklarını arşınlayan Mevlut’un hikâyesini ve 1969- 2012 yılları arasında İstanbul’un dönüşümünü anlattığı Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla ödüle aday gösterildi. İlk tahminlere göre ödülün en güçlü adayı olarak gösterilen Elena Ferrante, mahlasla yazıyor ve çok nadir söyleşi veriyor. Ferrante, Napoli Romanları’nın dördüncü ve son kitabı Kayıp Kızın Hikâyesi ile ödüle aday gösterildi.

Ödülün adayları arasında The Vegetarian romanıyla Güney Koreli Han Kang, A Generel of Oblivion romanıyla José Eduardo Agualusa, The Four Books romanıyla Yan Lianke ve A Whole Life romanıyla Robert Seethaler bulunuyor. Uzun listede yer alan Nobel Ödüllü Kenzaburō Ōe ile Goncourt Ödüllü Marie Ndiaye ise kısa listeye kalamadı.

Gazeteci Boyd Tonkin’ın başkanlığını üstlendiği Seçici Kurul, yazar ve antropolog Tahmima Anam, Princeton Üniversitesi akademisyeni David Bellos, editör Daniel Medin ve şair Ruth Padel’dan oluşuyor.

Man Booker Uluslararası için bu yıl 155 kitabı değerlendirmeye alınmıştı. Ödülün kazananı 16 Mayıs’ta Londra’da düzenlenen törenle açıklanacak.

2005’ten bu yana verilen Man Booker Uluslararası Ödülü’nün eski kazananları arasında İsmail Kadare, Lydia Davis, Philip Roth, Alice Munro ve Chinua Achebe bulunuyor. Ödüle geçen yıl Macaristan’ın yaşayan en büyük yazarı olarak kabul edilen László Krasznahorkai değer görülmüştü. (K24)

Man Booker Uluslararası Adayları:

A General Theory of Oblivion, José Eduardo Agualusa, çevirmen Daniel Hahn

The Story of the Lost Child, Elena Ferrante, çevirmen Ann Goldstein

The Vegetarian, Han Kang, çevirmen Deborah Smith.

The Four Books, Yan Lianke, çevirmen Carlos Rojas

A Strangeness in My Mind, Orhan Pamuk, çevirmen Ekin Oklap

A Whole Life, Robert Seethaler, çevirmen Charlotte Collins

